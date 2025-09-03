Aíslan a estudiante que portaba un arma de fuego en su mochila en colegio de Portoviejo

Agentes de Policía aíslan a menor que portaba un arma de fuego en su colegio.

Solo horas después del asesinato de una estudiante en un colegio de Manta, un nuevo caso de porte de armas que vincula un adolescente de colegio conmociona a la provincia de Manabí.

Tras un operativo de control agentes de la Policía Nacional encontraron en el interior de una mochila de un adolescente de 15 años un arma de fuego dentro de una unidad educativa en Portoviejo.

El jefe de Distrito Portoviejo de la Policía Nacional, Lenín Peralta relató que en horas de la mañana de este miércoles fueron alertados a través del ECU 911 de la presencia del menor de edad con el arma en el interior de la unidad educativa.

Agentes de la Policía llegaron hasta el lugar y tras tomar contacto con autoridades educativas aislaron al menor que no tenía municiones solo el arma de fuego que fue puesta bajo custodia para inicia con las investigaciones.

El incidente se registró horas después del asesinato de una estudiante de secundaria en los exteriores de su colegio en la ciudad de Manta, en Manabí.

Manabí entre las provincias con más homicidios

Manabí registra 769 muertes violentas en lo que va del 2025. Las ciudades de Manta y Portoviejo son las que más concentran casos de homicidio.

Según datos del jefe de la Sub zona de Policía, Wladimir Acurio hasta el 21 de agosto se contabilizan 769 muertes violentas en 2025. Esta cifra representa un incremento de 263 casos frente a los 506 reportados en el mismo período del año 2024.

Los distritos de Manta y Portoviejo son los más afectados, con 319 y 218 casos respectivamente, sumando entre ambos 537 muertes. El 98% de estos hechos están relacionados con disputas entre bandas delictivas.