Cámaras registraron asalto a una gasolinera en Guayaquil que dejó una persona muerta y otra herida

Dos hombres ingresaron a una gasolinera y se llevaron más de 20 000 dólares en efectivo.

Un asalto a una gasolinera en el centro de Guayaquil dejó una persona muerta y otra herida. Hombres vestidos de obreros ingresaron a las oficinas del establecimiento, rompieron la puerta con un combo y se llevaron más del 23 000 dólares en efectivo.

El hecho violento se registró la tarde del lunes 18 de agosto del 2025 en una estación de servicio en las calles Chimborazo y Argentina, en el centro de Guayaquil.

Los testigos del hecho indicaron que cuatro hombres llegaron en dos motocicletas a la gasolinera, dos se bajaron y subieron a las oficinas en el segundo piso. Con un combo grande golpearon la puerta hasta que se abrió e ingresaron.

En la oficina administrativa los armados golpearon con un arma de fuego al administrador de la gasolinera. El hombre recibió un fuerte golpe en la cabeza.

Luego de herir al trabajador, los asaltantes dispararon contra un cliente que se encontraba en el sitio, dejándolo gravemente herido.

Las cámaras de seguridad registraron el momento del asalto, que duró menos de dos minutos. El video muestra el instante en el que los hombres salen de la oficina rompiendo los vidrios, bajan las escaleras y logran escapar en dos motos.

Al punto llegó la Policía Nacional y se brindó asistencia médica al herido de gravedad. El cliente baleado fue trasladado a una clínica cercana inmediatamente y fue ingresado a un quirófano donde se confirmó su muerte.

La Policía indicó que el blindado que debía llegar a retirar el dinero de la administración, llegó 50 minutos tarde para realizar el traslado de los valores., detalla diario El Universo.