Retiran 110 cámaras de videovigilancia instaladas irregularmente en Riobamba

Las Fuerzas Armadas del Ecuador ejecutaron una operación en Riobamba donde se retiraron 110 cámaras de videovigilancia instaladas irregularmente en varios sectores de la ciudad.

Defensa informó que las cámaras fueron instaladas de forma clandestina.

La operación militar permitió neutralizar una estructura de videovigilancia irregular que operaba en distintos puntos estratégicos de la ciudad, presuntamente utilizada para actividades ilícitas.

Durante las intervenciones se retiraron 110 cámaras de seguridad instaladas sin autorización, dispositivos que no mantenían interoperabilidad con el sistema oficial de monitoreo del ECU 911 y que podrían haber sido empleados para afectar la seguridad ciudadana.