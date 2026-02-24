Tres vehículos robados fueron encontrados en deshuazadero y un garaje en Quito

En Guamaní Alto, en el sur de Quito, se detectó un deshuesadero de vehículos.

Tres vehículos, reportados como robados, fueron localizados en un garaje y deshuazadero en diferentes sectores de Quito. Así lo informó la Agencia Metropolitana de Control (AMC), este martes 24 de febrero de 2026

En dos operativos de control realizados entre la Policía Nacional y la AMC clausuró un parqueadero ubicado en el sector de La Libertad, en el centro de Quito), y un deshuazadero que operaba en Guamaní Alto, sur de la ciudad.

En el primer caso, en La Libertad, durante la inspección a un garaje que operaba sin permisos municipales, se localizaron dos automotores reportados como robados. Se presume que uno de ellos pertenecería al Municipio del cantón Santiago de Píllaro.

La Policía recuperó vehículos que iban a ser desmantelados

En el establecimiento también se hallaron celulares, retrovisores, relojes, cámaras y otros artículos. En ese lugar, la Policía Nacional detuvo a una mujer para investigaciones.

En el segundo operativo, realizado en Guamaní Alto, en el sur de Quito, se detectó un deshuazadero donde se desmantelaban vehículos.

En el lugar se encontró un autoreportado como robado, que estaba siendo desarmado para su comercialización por partes.

Cifras y sanciones

De acuerdo con el Código Municipal, operar sin permisos municipales en establecimientos de categoría I, como parqueaderos o chatarreras, puede derivar en una multa de hasta cuatro salarios básicos unificados (USD 1 928).

Además se puede clausurar el establecimiento si se encuentran posibles actividades ilícitas. Entre 2024 y 2025, la AMC clausuró 63 locales donde se encontraron artículos de dudosa procedencia y el presunto delito de receptación.

De esos 63 locales, 19 correspondían a mecánicas, tiendas de repuestos, venta de chatarra y concesionaria de autos.