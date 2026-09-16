Santiago Choez gana oro en clavados para Ecuador en los Juegos Suramericanos 2026

El deporte ecuatoriano alcanzó una nueva cima internacional gracias a la formidable actuación de Santiago Choez en los Juegos Suramericanos. El atleta tricolor se consagró campeón continental en la disciplina de clavados, subiendo a lo más alto del podio tras completar una presentación brillante que combinó alta exigencia técnica, potencia y una concentración absoluta en cada ejecución.

La hazaña dorada de Choez tuvo lugar en la modalidad de plataforma individual de 10 metros, considerada por los especialistas como una de las pruebas más exigentes y espectaculares del programa acuático. A lo largo de la competencia, el ecuatoriano demostró una solidez impecable, logrando que la presión de la altura no afectara su rendimiento ante los mejores exponentes de la región.

Desde sus primeros saltos, el deportista nacional impuso sus condiciones con una técnica pulcra y entradas al agua sumamente limpias. La precisión matemática en la rotación de sus figuras le permitió obtener puntuaciones elevadas por parte de los jueces, marcando una clara distancia frente a sus competidores directos desde las rondas iniciales del evento.

Al cierre de la jornada, Choez selló su triunfo con un puntaje total acumulado de 389.95 unidades, una marca que le aseguró de manera inapelable la medalla de oro. Su desempeño no solo reflejó un nivel físico formidable, sino también la fortaleza mental necesaria para dominar una prueba donde el mínimo margen de error resulta determinante.

Esta presea dorada representa un impulso clave para la delegación del Team Ecuador, sumando un logro trascendental en el medallero general de la cita continental. El éxito de Choez pone de manifiesto el crecimiento sostenible que atraviesan los deportes acuáticos en el país, demostrando que la representación tricolor puede pelear los primeros lugares en disciplinas de alta complejidad.

El triunfo de Santiago es el resultado de un proceso riguroso de entrenamiento dentro del ciclo olímpico, donde la preparación constante y el trabajo articulado con su cuerpo técnico han dado frutos al más alto nivel. Su victoria sirve como un motor de inspiración para el resto de la delegación ecuatoriana que continúa en competencia buscando podios suramericanos.

Con este resultado histórico, Ecuador ratifica su presencia en el mapa deportivo sudamericano y deja una huella imborrable en la historia de los clavados nacionales. El liderazgo de Santiago Choez en la plataforma de 10 metros no solo le otorga la gloria actual, sino que lo perfila como una de las promesas más sólidas de la región rumbo a las próximas competencias internacionales.