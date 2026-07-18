Video muestra violento robo en una vivienda de Ibarra; ladrones escaparon en una camioneta

Asalto en una vivienda en Ibarra quedó registrado en video

Un video captado por un vecino muestra los momentos de tensión que vivieron los habitantes de una vivienda en el centro de Ibarra durante un asalto armado.

El hecho habría ocurrido la noche del viernes en una vivienda ubicada en el centro de Ibarra, cerca del colegio Teodoro Gómez de la Torre.

En las imágenes captadas por una persona del sector se escucha a una mujer pedir ayuda de forma desesperada y solicitar que llamen a la Policía porque estaban siendo víctimas de un robo.

Al menos ocho personas participaron en el robo

Durante cerca de un minuto de grabación, el video muestra una camioneta estacionada en la esquina de la vivienda.

También se observa a un hombre armado permanecer en la puerta y luego ingresar rápidamente para alertar a quienes estaban dentro del inmueble.

Segundos después, salen de la casa al menos siete personas, la mayoría con armas de fuego y sus rostros cubiertos con gorras y pasamontañas.

Uno de ellos sale del domicilio mientras transportaba un objeto que, por sus características, parecía ser una caja fuerte. Todos abordaron la camioneta y abandonaron el lugar a gran velocidad.

ECU 911 no registró una alerta

Tras conocerse el video, medios locales como Diario El Norte indicaron que consultaron al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 sobre un reporte de robo en ese sector.

Según la información proporcionada por la entidad al medio, no se recibió una llamada de emergencia relacionada con este hecho.

Hasta el momento, no se han informado de personas detenidas vinculadas con este caso, mientras las autoridades continúan recopilando información sobre lo ocurrido.

Ibarra concentra la mayor cantidad de robos en Imbabura

Las cifras de la Fiscalía General del Estado revelan que Imbabura registró 536 denuncias por robos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026.

Estas datos señalan que en la provincias se registra un promedio cercano a tres casos de robo diarios.

El cantón Ibarra concentra la mayor parte de las denuncias registradas durante el primer semestre del año, seguido por Otavalo y Antonio Ante.

Distribución de robos en Imbabura (primer semestre de 2026)