Secuestran a 10 guardias de seguridad en El Oro para robarles sus armas

10 guardias de seguridad de una cantera fueron secuestrados en la provincia de El Oro.

10 guardias de seguridad fueron secuestrados la tarde del martes 14 de julio de 2026 para robarles sus armas.

Alrededor de 40 hombres armados los asaltaron en una cantera ubicada en el sector de El Aserrío, en Pasaje, provincia de El Oro.

La alerta ingresó alrededor de las 14:30 a través del Servicio Integrado de Seguridad ECU911.

El administrador de la cantera informó a la Policía Nacional que los guardias fueron secuestrados y luego se retiró del sitio por miedo a represalias, según detallaron medios locales.

Uniformados de la Policía Nacional buscaron en los alrededores a los guardias de seguridad y los localizaron libres.

Los asaltantes los llevaron a bordo de varias motocicletas y les robaron sus armas de fuego.

Las autoridades detallaron que los asaltantes se llevaron tres carabinas calibre 9 milímetros, una escopeta semiautomática calibre 12 y una pistola calibre 9 milímetros.

El hecho aún se investiga y no hay detenidos ni víctimas registradas.