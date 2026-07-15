Post Malone encabezará el cartel de la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La FIFA confirmó este miércoles 15 de julio que el cantante estadounidense Post Malone será el artista principal de la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

El espectáculo arrancará a las 12:30 (hora de Ecuador), 90 minutos antes del inicio del partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

La ceremonia será producida en colaboración con Balich Wonder Studio y buscará combinar el fútbol con un espectáculo de entretenimiento de talla internacional. La actuación de Post Malone será el momento central del evento, diseñado para dar paso a uno de los encuentros más esperados del calendario deportivo mundial.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó la importancia del espectáculo como parte de la experiencia de la final. "Durante un espectáculo que centrará la atención del mundo en el deporte y la cultura, Post Malone ofrecerá una actuación concebida para celebrar la competición y enardecer al público antes de que los finalistas salten al terreno de juego", señaló el dirigente.

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Post Malone llega a este evento como uno de los artistas más exitosos de la industria musical. El estadounidense acumula nueve sencillos certificados como diamante y recientemente incursionó en la música country con su álbum F-1 Trillion, que debutó en el primer lugar de la lista Billboard 200. Entre sus mayores éxitos figuran temas como Rockstar, Circles, Sunflower, Congratulations, Psycho y Better Now.