Familias buscan a cinco guardias desaparecidos en Guayaquil: lo que se sabe del caso

Familiares de guardias desaparecidos en Guayaquil exigen que se intensifique su búsqueda.

Un centenar de familiares y amigos de cinco guardias de seguridad privada desaparecidos protestaron el jueves 9 de julio de 2026 en Quito frente al Palacio de Carondelet para pedir que intensifique su búsqueda.

Los seis hombres salieron el domingo 14 de junio de 2026 desde el muelle Petrilli, ubicado en el sector de La Atarazana, en el norte de Guayaquil.

Su misión era custodiar una embarcación camaronera, pero desde entonces se perdió todo contacto con ellos.

Uno de los guardias apareció muerto unos días despúes y las autoridades no han informado a los familaires sobre el paradero de los otros hombres.

¿Quiénes son los desaparecidos?

Ricardo Luna

Marcos Cedeño

Kevin Bone

Oliver Ortiz

José Palma

El cuerpo del sexto guardia, Néstor Zala, fue hallado flotando cerca de la isla Puná el 22 de junio, una semana después de su desaparición.

Los pescadores que lo hallaron reportaron que el cuerpo estaba en descomposición y tenía un disparo en la cabeza.

Todos prestaban servicios para una empresa de seguridad privada y debían regresar tras cumplir con el resguardo de la embarcación camaronera, pero eso no pasó.

Familiares piden intensificar la búsqueda

Los familiares de los guardias de seguridad exigen que se intensifique su búsqueda y denuncian que no han recibido información por parte de las autoridades.

Familiares y amigos de los guardias han hecho y difundido afiches con el rostro de cada uno de los cinco guardias desaparecidos oriundos de Esmeraldas, Quito, Montalvo, San Lorenzo y Guayaquil.

Equipos de Dinased y la Armada mantienen la búsqueda de los hombres, pero los familiares piden que se intensifiquen las labores a pocos días de cumplirse un mes de su desaparición.