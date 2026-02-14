Seis ciudades ecuatorianas figuran entre las 50 más violentas del mundo

Ecuador cerró el 2025 como el año más violento en su historia

Ecuador vuelve a aparecer en los listados globales de violencia. Seis ciudades del país fueron incluidas en el ranking 2025 de las 50 urbes más violentas del mundo.

El ranking consta en un informe elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, una organización civil mexicana especializada en análisis de seguridad y criminalidad.

De acuerdo con el informe, difundido el pasado 11 de febrero, Babahoyo ocupa el segundo lugar a escala mundial, con una tasa de 166 homicidios por cada 100 000 habitantes, solo por detrás de Puerto Príncipe, capital de Haití, que registra más de 197 homicidios por la misma proporción de población.

Las seis ciudades ecuatorianas que constan en el listado son:

Babahoyo está en el segundo lugar con 166 homicidios

está en el segundo lugar con 166 homicidios Machala aparece en el cuarto puesto con 116

aparece en el cuarto puesto con 116 Quevedo en el quinto con 109

en el quinto con 109 Guayaquil en la octava posición con 91

en la octava posición con 91 Esmeraldas en el décimo lugar con 90

en el décimo lugar con 90 Santo Domingo en el puesto 49 con 29 homicidios por cada 100.000 habitantes.

El informe incluye además el ítem 'Manabí Centro', ubicado en la séptima posición con una tasa de 103 homicidios. Sin embargo, la organización no especifica qué cantones conforman esta jurisdicción.

A escala regional, México concentra el mayor número de ciudades dentro del ranking, con 17, seguido por Colombia con ocho. Mientras que Brasil y Sudáfrica tienen seis cada uno, Estados Unidos tres, y Guatemala, Haití y Trinidad y Tobago una ciudad por país.

El estudio evidencia que América sigue siendo el continente con mayor concentración de violencia, al reunir 44 de las 50 ciudades del listado, mientras que las seis restantes pertenecen a África.