Sicariato en calles Tungurahua y Huancavilca en Guayaquil la tarde de este lunes 2 de febrero

Nuevo caso de sicariato sacude a los habitantes de la calle Huancavilca en Guayaquil

Un nuevo hecho de violencia se perpetró la tarde de este lunes 2 de febrero del 2026 en pleno centro de Guayaquil.

Un hombre fue asesinado en la intersección de las calles Tungurahua y Huancavilca en el centro de la ciudad.

El cuerpo del hombre quedó tendido en la esquina tras recibir varios impactos de bala que acabaron con su vida en el lugar.

Agentes de la Policía Nacional y Criminalística llegaron al lugar para acordonar la zona y levantar indicios balísticos.

El equipo de Medicina Legal procedió con el levantamiento del cadáver que fue trasladado hasta la morgue de la ciudad para practicar la necropsia de ley.

Guayaquil, entre las ciudades más violentas

Según cifras oficiales entre 2025-2026, Guayaquil se posiciona como una de las 15 ciudades más violentas a nivel mundial, con un alto índice de muertes de 74,39.

En los primeros nueve meses de 2025, se registraron 1 984 asesinatos, consolidando a la ciudad como uno de los principales focos de violencia en Ecuador.

Guayaquil, junto a Durán y Samborondón, concentra un alarmante porcentaje de homicidios nacionales, con tasas que superan las 89 muertes por cada 100 000 habitantes.