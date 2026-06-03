Sicariato en barbería de Machala, responsable se habría hecho pasar por cliente

Hombre quedó tendido en el piso de la barbería tras ser asesinado al estilo sicariato.

La noche del miércoles 3 de junio de 2026, Machala vivió un nuevo hecho violento que conmocionó a sus moradores.

En las calles Ayacucho y Boyacá, ubicadas en pleno centro de la ciudad, una barbería quedó marcada por un nuevo asesinato al estiló sicariato.

Autoridades buscan al responsable

De acuerdo con información preliminar, la víctima, que era un trabajador del lugar fue identificada como Jeremy Wanderley Bonilla Portocarrero, de 25 años.

El responsable del hecho se habría hecho pasar por cliente para comenter el crimen dentro del establecimiento.

Autoridades acudieron al lugar para recabar indicios del hecho y dar con el responsable.