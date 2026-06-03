Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Seguridad

Sicariato en barbería de Machala, responsable se habría hecho pasar por cliente

Un hombre quedó tendido dentro de una barabería del centro de Machala tras ser asesinado. 

 Hombre quedó tendido en el piso de la barbería tras ser asesinado al estilo sicariato.

Captura de pantalla

Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizado:

03 jun 2026 - 21:28

Unirse a Whatsapp

La noche del miércoles 3 de junio de 2026, Machala vivió un nuevo hecho violento que conmocionó a sus moradores. 

En las calles Ayacucho y Boyacá, ubicadas en pleno centro de la ciudad, una barbería quedó marcada por un nuevo asesinato al estiló sicariato.

Autoridades buscan al responsable

De acuerdo con información preliminar, la víctima, que era un trabajador del lugar fue identificada como Jeremy Wanderley Bonilla Portocarrero, de 25 años. 

El responsable del hecho se habría hecho pasar por cliente para comenter el crimen dentro del establecimiento. 

Autoridades acudieron al lugar para recabar indicios del hecho y dar con el responsable. 

Te puede interesar