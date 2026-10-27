Un detenido tras persecución previa al sicariato del abogado Leonardo Toledo en Guayaquil

El asesinato del abogado Leonardo Toledo Torres tiene nuevos elementos bajo investigación. La madrugada de este martes 27 de octubre de 2026, seis sujetos vestidos con prendas similares a las policiales ingresaron a dos viviendas de Sauces 2, en el norte de Guayaquil. Horas después, el jurista fue asesinado a tiros cuando se acercaba a su camioneta.

Tras el ingreso en los inmuebles, los sospechosos huyeron en un vehículo color rojo. La persecución terminó en la avenida Casuarina, donde uno de los seis ocupantes fue detenido, según la información recabada en el lugar.

Durante el operativo se encontraron armas de fuego, presuntas sustancias sujetas a fiscalización, uniformes similares a los policiales y herramientas para forzar puertas.

Las autoridades investigan si los sujetos que aparecen en las grabaciones de la madrugada tienen relación directa con el sicariato.

Cámaras registraron el ingreso a dos viviendas

Las grabaciones de seguridad muestran que, aproximadamente a la 01:44 de este martes, los seis sujetos llegaron al sector, recorrieron la zona y aparentemente identificaron la camioneta que utilizaba Toledo.

Después ingresaron por la fuerza a una vivienda con puerta negra y buscaron al abogado.

Al no encontrarlo, también entraron a una casa de color verde. Según los propietarios de ambos inmuebles, Toledo no residía en esas viviendas, aunque acostumbraba dejar su camioneta estacionada en el sector porque un familiar viviría en los pasajes cercanos.

Los testimonios recogidos en el lugar apuntan a que los sospechosos habrían buscado al jurista durante la madrugada.

Sin embargo, las autoridades deberán determinar por qué ingresaron a las viviendas y si esta incursión fue parte de la planificación del asesinato.

Un detenido y armas incautadas tras la persecución

La huida de los sospechosos activó un operativo en el que participaron agentes metropolitanos de Segura EP, patrullas y unidades de la Policía Nacional. El vehículo fue abandonado durante la persecución y uno de sus ocupantes fue capturado, mientras los demás habrían escapado a pie.

Entre los indicios encontrados constan un fusil, tres pistolas, prendas similares a las policiales y herramientas utilizadas para forzar puertas, según información publicada por medios de comunicación. También se reportó que el vehículo tenía una denuncia por robo.

Hasta el momento, no se ha confirmado que el detenido haya participado directamente en el asesinato de Toledo.

La investigación deberá establecer la identidad y el papel de cada uno de los sospechosos, así como determinar si los demás ocupantes fueron localizados.

Leonardo Toledo fue asesinado cerca de su camioneta

Cerca de las 09:00 de este martes, el abogado fue atacado a tiros en Sauces 2, cuando se acercaba a su camioneta, que habría dejado estacionada desde la noche anterior. Moradores del sector dijeron haber escuchado al menos cinco disparos.

Asesinan a tiros al abogado Leonardo Toledo en Guayaquil. Redes Sociales.

Las primeras versiones señalan que los sicarios se movilizaban en una motocicleta y huyeron tras disparar contra el jurista. La Policía Nacional y unidades especializadas acudieron al sitio para levantar indicios balísticos y revisar las cámaras de videovigilancia.

Según la información recabada en el lugar, el celular del abogado también fue sustraído. Los investigadores deberán establecer si este elemento puede aportar información sobre las circunstancias del crimen y sus posibles responsables.

Los casos judiciales en los que participó Leonardo Toledo

Leonardo Toledo alcanzó notoriedad nacional al asumir la defensa de Mayra Salazar en el caso Metástasis, una investigación sobre una presunta estructura de delincuencia organizada vinculada al narcotraficante Leandro Norero y a operadores del sistema judicial ecuatoriano.

En el caso Purga, relacionado con una presunta estructura de corrupción judicial en Guayas, Toledo estuvo vinculado a la defensa de Pablo Muentes, exasambleísta sentenciado por delincuencia organizada.

La investigación examinó presuntas maniobras para favorecer intereses particulares mediante decisiones judiciales.

En el caso Malvinas, el abogado defendió a uno de los militares involucrados en el proceso por la desaparición forzada de cuatro menores de edad en Guayaquil.

Por esta causa, 16 integrantes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana fueron condenados, según los reportes publicados sobre el proceso.

En el caso Encuentro, Toledo también asumió la defensa de Leonardo Cortázar, procesado por presunta delincuencia organizada en una investigación relacionada con una trama de corrupción en empresas públicas.

La última publicación de Toledo se viralizó tras su asesinato

Una de las publicaciones que ha generado atención tras el asesinato del abogado fue difundida en sus redes sociales el 9 de octubre de 2026.

En el mensaje, Toledo anunció que continuaría trabajando para revelar información sobre presuntos testaferros de Xavier Jordán y sobre un denominado “narcoalcalde” que, según escribió, buscaría la reelección.

Nos fuimos al campo. Lunes a seguir trabajando para que el Ecuador conozca a: Los testaferros de Xavier Jordán (CORTIJO) y El NarcoAlcalde que quiere ser reelecto Leonardo Toledo

Mensaje del abogado Leonardo Toledo antes de que lo asesinaran en Sauces 2, Guayaquil. Redes Sociales.

El mensaje volvió a circular en redes sociales después de conocerse su muerte. Sin embargo, la publicación no identifica por sí sola a quién se refería con el término “narcoalcalde” ni demuestra que exista una relación entre esas declaraciones y el asesinato.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente el móvil del crimen. Las investigaciones deberán determinar si el ataque estuvo relacionado con su actividad profesional, con alguno de los procesos en los que intervino o con otras circunstancias.