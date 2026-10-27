El ciclón Arnab toca tierra en India y obliga a decenas de miles de evacuaciones
El ciclón Arnab azotó la costa sureste de India con vientos de hasta 150 km/h, obligando a evacuar a casi 100 000 personas.
Fuertes destrozos y evacuaciones masivas tras el impacto del ciclón Arnab
RRSS
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Actualizado:
27 oct 2026 - 21:20
Vientos huracanados y lluvias torrenciales azotaron la costa sureste de India este miércoles cuando el ciclón Arnab tocó tierra, lo que obligó a casi 100 000 personas a evacuar sus hogares en dos estados, informaron las autoridades.
Arnab golpeó Andhra Pradesh como una "tormenta ciclónica muy severa", con vientos de entre 125 y 135 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 150 km/h, informó el Departamento Meteorológico de India (IMD).
"La tormenta ciclónica muy severa Arnab sigue interactuando con la superficie terrestre" a lo largo de las costas entre Bapatla y Visakhapatnam, indicó el organismo en un comunicado.
Los vendavales sacudieron los árboles y cayó lluvia en la ciudad portuaria de Kakinada, cerca del ojo de la tormenta, mientras fuertes olas rompieron contra la costa.
Autoridades ordenan la evacuación de casi 100 000 personas
Kotesh Kumar, un residente de 35 años, dijo que "nunca había visto algo así antes" y agregó que el gobierno había advertido a los residentes que se abastecieran de víveres.
Las autoridades ordenaron además a unas 50 000 personas que se trasladen a zonas seguras en Andhra Pradesh y a 48 000 en Odisha. Los países vecinos de Sri Lanka y Nepal también emitieron alertas meteorológicas.
Los ciclones, llamados huracanes en el Atlántico y tifones en el Pacífico, son una amenaza habitual en la bahía de Bengala y el norte del océano Índico.
Sin embargo, la temporada de tormentas se ha visto intensificada por el fenómeno climático de El Niño, que ha contribuido a un calentamiento sin precedentes.
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