El ciclón Arnab toca tierra en India y obliga a decenas de miles de evacuaciones

Vientos huracanados y lluvias torrenciales azotaron la costa sureste de India este miércoles cuando el ciclón Arnab tocó tierra, lo que obligó a casi 100 000 personas a evacuar sus hogares en dos estados, informaron las autoridades.

Arnab golpeó Andhra Pradesh como una "tormenta ciclónica muy severa", con vientos de entre 125 y 135 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 150 km/h, informó el Departamento Meteorológico de India (IMD).

"La tormenta ciclónica muy severa Arnab sigue interactuando con la superficie terrestre" a lo largo de las costas entre Bapatla y Visakhapatnam, indicó el organismo en un comunicado.

ALERTA MÁXIMA EN INDIA 🇮🇳 🌀 Alerta máxima en Andhra Pradesh, ante el inminente impacto del Ciclón #Arnab Se aproxima con vientos huracanados potencialmente destructivos. Se prevé toque tierra mañana 28 de octubre entre Bapatla y Visakhapatnam, cerca de Yanam. Autoridades ordenan miles de evacuaciones, cerrar escuelas y desplegar equipos de emergencia. #CycloneArnab #AndhraPradesh Créditos 🎥 Andhra Pradesh 1&PR Vía @ANI — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 27, 2026

Los vendavales sacudieron los árboles y cayó lluvia en la ciudad portuaria de Kakinada, cerca del ojo de la tormenta, mientras fuertes olas rompieron contra la costa.

Autoridades ordenan la evacuación de casi 100 000 personas

Kotesh Kumar, un residente de 35 años, dijo que "nunca había visto algo así antes" y agregó que el gobierno había advertido a los residentes que se abastecieran de víveres.

Las autoridades ordenaron además a unas 50 000 personas que se trasladen a zonas seguras en Andhra Pradesh y a 48 000 en Odisha. Los países vecinos de Sri Lanka y Nepal también emitieron alertas meteorológicas.

Los ciclones, llamados huracanes en el Atlántico y tifones en el Pacífico, son una amenaza habitual en la bahía de Bengala y el norte del océano Índico.

Sin embargo, la temporada de tormentas se ha visto intensificada por el fenómeno climático de El Niño, que ha contribuido a un calentamiento sin precedentes.