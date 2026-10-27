Xhaka y Embolo disponibles para Suiza tras caso de falsos certificados de covid

Granit Xhaka y Breel Embolo podrán volver a ser convocados por la selección suiza a partir de los partidos de la Liga de las Naciones de Europa de noviembre, tras ser sancionados por un caso de falsificación documental, anunció este martes la Asociación Suiza de Fútbol (ASF).

Ambos jugadores fueron protagonistas de un caso de obtención de falsos certificados de covid, lo que motivó la apertura de un procedimiento que ya fue cerrado.

El caso estalló en septiembre cuando el capitán de la Nati, Granit Xhaka, y su estrella en ataque, Breel Embolo, fueron apartados del equipo nacional por haber presentado, en 2021 y 2022, falsos certificados de vacunación y pruebas de covid.

La ASF decidió ahora que el regreso de ambos jugadores está justificado debido al cierre de los procedimientos judiciales y las consecuencias deportivas ya sufridas, es decir, los cuatro partidos internacionales que se perdieron en septiembre y octubre.

El seleccionador Murat Yakin y su cuerpo técnico, en concertación con el consejo de jugadores, decidieron "por unanimidad" que Xhaka conservará el brazalete de capitán de la selección, indicó la asociación en un comunicado.

El centrocampista del Sunderland, de 34 años, que ostenta el récord suizo de más partidos internacionales (152), admitió haber utilizado un certificado de vacunación falsificado para evitar las inyecciones obligatorias durante la pandemia.

Yakin anunciará el 5 de noviembre su convocatoria para los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de las Naciones, contra Eslovenia el 13 de noviembre y ante Escocia tres días después.