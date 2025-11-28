SNAI confirma detención de dos personas tras el asesinato de la psicóloga de la cárcel de Loja

La Policía Nacional anunció que se está investigando el hecho violento ocurrido el jueves en Loja.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) emitió un pronunciamiento en el cual rechazó el asesinato de Deisy V. C. V., de 62 años, psicóloga de la cárcel de Loja.

El crimen ocurrió la tarde del jueves 27 de noviembre del 2025. A través de un comunicado, la institución calificó el hecho violento como un “acto criminal absolutamente repudiable”.

Agregó la SNAI en su pronunciamiento que "rechaza de manera firme cualquier intento de intimidación contra su labor institucional y aseguró que no cederá ante amenazas ni actos violentos que buscan frenar el fortalecimiento del sistema penitenciario".

Hasta el momento, en este caso, hay dos detenidos por su presunta participación en en el hecho, mientras las investigaciones continúan a cargo de las autoridades competentes. La Policía aún está recopilando más detalles de los hechos.

El hecho violento ocurrió en el marco de las acciones de control y seguridad ejecutadas recientemente en el CPL Loja, dirigidas a desarticular actividades ilícitas y restablecer el orden dentro del centro.

Por el momento, eI SNAI ha reforzado los protocolos de seguridad y mantiene coordinación permanente con Policía Nacional para proteger al personal y garantizar la continuidad de las operaciones.

"Expresamos nuestra solidaridad a la familia de la funcionaria fallecida y ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando por un sistema penitenciario seguro, digno y libre de la influencia del crimen organizado", concluye el comunicado.