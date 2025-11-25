Snai se pronuncia tras las amenazas en contra del director de la cárcel de Azuay

Amenazas de muerte contra el director de la Cárcel de Turi en Cuenca

El director de la cárcel de Turi, en Cuenca, fue amenazado en su vivienda donde desconocidos dejaron una corona fúnebre, dos tacos de dinamita y un peluche decapitado el pasado domingo 23 de noviembre.

El Gobernador de la provincia del Azuay se pronunció tras conocer el hecho y señaló que "sabemos quienes están detrás de este tipo de hechos y las investigaciones avanzan. El director siempre ha contado con resguardo y lo seguirá teniendo", aseguró el funcionario.

Dos días después el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai) se pronunció sobre el hecho y los atentados que han producido contra sus funcionarios las últimas semanas.

En un comunicado indicaron que rechazan los actos violentos "que en las últimas semanas han enlutado a la institución, incluyendo el asesinato de dos guías penitenciarios y las amenazas al director del CPL Azuay N°1".

Para el Snai estos hechos responden a la clasificación y traslado de presos que se han ejecutado los últimos días y buscan bajar el nivel de hacinamiento y reforzar la seguridad interna de los centros carcelarios en el Ecuador.