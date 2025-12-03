SNAI confirma la muerte de siete presos en la Penitenciaría entre el 2 y 3 de diciembre del 2025

Las muertes en las cárceles de Ecuador continúan. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) confirmó que más presos perdieron la vida en la Penitenciaría del Litoral.

"El reporte preliminar confirma siete personas fallecidas", informó el SNAI. También detalló que las personas privadas de libertad fallecieron entre el martes 2 y miércoles 3 de diciembre del 2025.

Las causas de la muertes de los privados de libertad no se han confirmado. No obstante, de forma extraoficial se conoce que fueorn encontrados en los pabellos 1 y 2.

El personal de la Dirección Nacional de Criminalística y Ciencias Forenses de la Policía Nacional se desplegó en el lugar para realizar el levantamiento de indicios, los análisis periciales y procedimientos técnico – científicos correspondientes para determinar las causas y circunstancias de los fallecimientos.

Esta nueva alerta en la Penitenciaría ocurre 15 días después de la muerte de 10 presos, de 19 y 49 años. Las víctimas estaban aisladas en los pabellones 1, 6, 7, 9, 10, 11 y 12.

En el mismo comunicado descartó la fuga de los presos en la Cárcel del Encuentro. "Este centro opera bajo protocolos estrictos de control, seguridad y monitoreo, los cuales se mantienen plenamente vigentes y funcionales (...) Garantizamos un manejo adecuado y seguro de la población interna ", señaló.

Además, el SNA aseguró que, hasta este miércoles, se encuentran aislados en la cárcel de máxima seguridad 350 presos, pero que su capacidad es de 800 personas.

La información de la presunta fuga se difundió casi un mes después de la apertura y el traslado de personas sentenciadas por corrupción o vinculadas al crimen organizado. Entre los privados de libertad que se encuentran en esta prisión están: el exvicepresidente Jorge Glas, el exasambleísta Pablo Muentes, alias ‘Palanqueta’, alias ‘Monstruo de Machala’ y alias ‘Mangajo’, vinculados a delitos sexuales.