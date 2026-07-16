Más de 100 presos, vinculados a la banda delictiva 'Sao Box', fueron trasladados de cárcel

Policía y Fuerzas Armadas trasladaron a más de 100 presos vinculados a 'Sao Box', este 16 de julio de 2026.

Cinco presos, considerados cabecillas del grupo de delincuencia 'Sao Box', fueron trasladados, este jueves 16 de julio de 2026, a la cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

Cuatro de ellos se encontraban recluidos en la Penitenciaría del Litoral y uno en el Centro de Privación de Libertad El Oro N.° 1. Fueron trasladados en medio de un fuerte resguardo militar y policial.

También dos mujeres consideradas miembros de esa organización delictiva fueron llevadas al Centro de Privación de Libertad Femenino Guayas N.° 3 – La Roca.

Además, otras 100 personas privadas de libertad, vinculadas a 'Sao Box', fueron trasladadas desde la cárcel de El Oro a la Penitenciaría de Guayaquil.

La operación fue planificada con información de inteligencia y coordinada entre el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai), la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

El operativo se desarrolló durante la madrugada de este jueves 16 de julio de 2026. El Snai dijo que el traslado se ejecutó bajo "criterios técnicos de seguridad penitenciaria y gestión de la población privada de libertad, con el propósito de fortalecer el control institucional y la administración de los centros de privación de libertad".

Desde el 13 de mayo de 2025, han concretado 9 360 traslados de personas privadas de libertad a escala nacional.