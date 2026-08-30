Requisas en tres cárceles de Ecuador dejan celulares, armas blancas y presunta droga

Militares y policías realizaron requisas en cárceles de Ambato, Archidona y Portoviejo, donde encontraron celulares, armas blancas y presuntas sustancias ilícitas.

La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas encontraron objetos prohibidos y sustancias sujetas a fiscalización durante controles en tres cárceles del país.

En Ambato

El sábado, 53 policías participaron en una requisa en el pabellón de transitoria del Centro de Privación de Libertad de Tungurahua.

Encontraron dos celulares, 13 cuchillas, tres pipas, dos tijeras, una sierra y un destornillador, además de accesorios electrónicos y otros artículos. Los objetos fueron retirados del establecimiento.

En Archidona

Ese mismo día, los uniformados inspeccionaron el CPL Napo N.° 1. Allí localizaron 525 sobres de presunta cocaína, 221 dosis de presunta marihuana y ocho armas blancas artesanales.

En Portoviejo

Este domingo 30 de agosto, la Fuerza de Tarea Conjunta Manabí intervino en la cárcel El Rodeo.

El registro permitió localizar 28 celulares y cinco routers, además de 131 dosis y cinco bultos pequeños con sustancias sujetas a fiscalización.