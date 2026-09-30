Toque de queda en cuatro provincias finaliza con más de 2 500 aprehendidos

Terminó el toque de queda focalizado, pero se mantiene el estado de excepción en ocho provincias.

El toque de queda que regía en Guayas, Los Ríos, El Oro y Manabí terminó a las 05:00 de este miércoles 30 de septiembre, luego de casi dos semanas de aplicación dentro del estado de excepción.

Según un balance presentado por el Ministerio del Interior más de 2 561 personas fueron aprehendidas entre el 17 y el 29 de septiembre, durante el horario de restricción, establecido entre las 00:00 y las 05:00.

De ellas, 695 fueron detenidas por incumplir el toque de queda, mientras que las otras 1 866 fueron aprehendidas por presuntos delitos, entre ellos extorsión, delincuencia organizada, tenencia y porte de armas de fuego y tráfico de drogas.

Operativos y puntos de control

Como parte de las acciones desplegadas durante la medida, las fuerzas del orden realizaron 1 310 operaciones y establecieron 1 050 puntos de control en las cuatro provincias.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que uno de los objetivos fue afectar las economías de las estructuras criminales.

Entre los resultados reportados por el Ministerio del Interior consta el decomiso de más de 8,1 toneladas de droga. Además, las autoridades se incautaron de: