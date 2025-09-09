Transportistas del Carchi cierran la Panamericana Norte para exigir seguridad en las vías

Transportistas pesados de la provincia del Carchi cerraron este lunes 8 de septiembre la vía Panamericana Norte E-35 en protesta por el crimen del conductor, Nelson Chamorro, en el cantón Nobol de la provincia del Guayas.

Según medios locales, el cierre de la vía se produjo inmediatamente después del entierro del conductor carchense en su natal Bolívar.

«Ser conductor de transporte pesado se ha convertido en una de las profesiones más peligrosas del país». dijo Marco Méndez, presidente del este gremio en la provincia del Carchi.

«Estamos cansados de la inseguridad». No podemos seguir trabajando con el miedo constante de ser víctimas de la delincuencia», declaró uno de los camioneros presentes en el cierre.

La protesta encabezada por propietarios y conductores de estas unidades de transporte cerraron el paso de una de las principales arterias que comunica a Ibarra con Tulcán, a la altura del cantón Bolívar.

Usuarios en redes sociales se quejaron por la interrupción que impidió por horas la movilización interprovincial.

En horas de la mañana de este lunes el gobernador de la provincia, Andrés Martínez, se había reunido con representantes del Transporte Interprovincial de Carchi, donde se ratificaron los acuerdos para acelerar el proceso de los compromisos establecidos anteriormente para mejorar la seguridad en la Terminal Terrestre de Tulcán.

Pese a esta reunión la Panamericana se cerró en horas de la tarde.