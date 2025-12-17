Militares de Estados Unidos llegan a Manta para operación con la Fuerza Aérea Ecuatoriana

Militares de Estados Unidos en una base militar de ese país.

Personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llegó a Ecuador este miércoles 17 de diciembre del 2025 a Manta, en la provincia de Manabí, para trabajar en una operación con militares ecuatorianos, informó la Embajada norteamericana.

En su cuenta de redes sociales indicó que el arribo de los militares estadounidenses son parte de una estrategia de seguridad a largo plazo entre Ecuador y Estados Unidos para combatir el crimen organizado.

“La operación mejorará la capacidad de las fuerzas militares ecuatorianas para combatir a los narco-terroristas, incluyendo el fortalecimiento de la recopilación de información y las capacidades de lucha contra el narcotráfico” indicó la Embajada en su cuenta de la red social X.

Además, indicó que la estrategia está diseñada para proteger a los Estados Unidos y al Ecuador “frente a las amenazas que compartimos”.

El presidente Daniel Noboa también indicó que esta operación "permitirá identificar y desarticular las rutas del narcotráfico, y someter a quienes creyeron que podían tomarse el país".

La llegada de los militares se da poco más de un mes después de la visita de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, a Manta, en la que destacó el apoyo que Ecuador da a su país en la lucha contra el narcotráfico, inmigración y tráfico de personas.