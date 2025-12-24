Tres menores reportados como desaparecidos fueron hallados sin vida en Guayaquil

Los familiares acudieron a la morgue de Guayaquil para identificar a las víctimas.

Un nuevo múltiple crimen causa zozobra en Ecuador. Tres jóvenes reportados como desaparecidos fueron hallados desmendrados en una vivienda del noroeste de Guayaquil.

Los menores de edad fueron identificados como Anthony, quien desapareció a pocos días de cumplir 17 años, Michael, de 16, y Diego, de 15. Su ubicación se desconcía desde el jueves 18 de diciembre del 2025.

Los tres jóvenes fueron secuestrados en plena vía pública, cerca de la estación de la línea 112. En esta zona, armados los interceptaron y se los llevaron con rumbo desconocido en una tricimoto.

Sus familiares recibieron la alerta de testigos y colocaron la denuncia en la Fiscalía. Desde entonces se emprendió un intensa búsqueda, que terminó con un hecho trágico.

La mañana del domingo 21 de diciembre, la Policía recibió una alerta por un fuerte olor proveniente de un inmueble abandonado de la cooperativa Horizontes del Fortín, en el noroeste de Guayaquil.

Al inspeccionar el lugar, los uniformados encontraron los cuerpos desmembrados en múltiples sacos de yute al interior de un inmueble abandonado y de dfiícil acceso.

Tres casos que han conmocionado a Ecuador en 2025

Este hecho violento ha generado zozobra pues es el tercer caso en que varias personas fueron hallas sin vida en el 2025. En agosto, cuatro hombres reportados como desaparecidos fueron hallados sin vida en Pedernales.

Los cuatro hombres viajaron a Manabí por el feriado del Primer Grito de la Independencia. Sin embargo, sus familiares perdieron contacto con ellos y fueron reportados como desaparecidos el domingo 10 de agosto del 2025.

Según las primeras investigaciones, en el trayecto fueron interceptados por sujetos que intentaron robarles el vehículo en el que se movilizaban y fueron asesinados.

El segundo ocurrió el 21 de diciembre. Tres hombres y una embarazada fueron asesinados dentro de un vehículo en Santo Domingo.

Según las primeras investigaciones, las víctimas se movilizaban en el auto por el kilómetro 6, sector Chiguilpe, a un kilómetro del Batallón Montúfar, cuando fueron interceptadas y atacadas con armas de fuego.