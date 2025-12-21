Mujer que asistió al sepelio de Mario Pineida fue asesinada tras salir del cementerio en Daule

Un nuevo hecho violento ha generado conmoción en Ecuador. Una mujer que asistió al sepelio del futbolista Mario Pineida fue asesinada tras salir del cementerio en Daule.

Karen G. murió tras ser atacada por armados la tarde del viernes 19 de diciembre en el cantón Daule. El ataque ocurrió en la avenida 19 de Agosto, después que la mujer abandonara el cementerio Parque de la Paz, donde se realizaba el velorio del futbolista Mario Pineida.

De acuerdo a la información preliminar de la policía, la mujer se trasladaba en un vehículo con un hombre cuando fue interceptada por otro automotor. Los ocupantes del auto dispararon por varias ocasiones.

Producto de brutal ataque, el conductor del vehículo resultó herido, mientras que la mujer perdió la vida en el sitio. Tras recibir la alerta los uniformados se desplegaron en el lugar y encontraron el cuerpo de Karen G. sobre la calzada con impactos de bala.

El hombre que acompaña a la víctima resultó herido. Él acudió a una Unidad de Policía Comunitaria y luego fue trasladado a una casa de salud, donde recibió atención médica y se encuentra estable.

El teniente coronel Luis Obando, jefe subrogante del distrito Daule, aclaró que la mujer asistió el sepelio del deportista pero no se ha establecido una relación del crimen de Karen con el asesinato del futbolista.

Las investigaciones prelimiares revelaron que la mujer no registraba antecedentes penales. Sin embargo, en el sistema de la Judicatura consta en dos denuncias por los delitos de intimidación y abuso de confianza.

Este crimen se encuentra aún en investigación para determinar las causas e identificar a los responsables.