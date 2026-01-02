Víctor Estrada murió por intentar defender a su sobrino; hay consternación por su partida
El docente universitario murió el 31 de diciembre en Guayaquil. Intentó defender a su sobrino y murió, según el testimonio de la familia.
Víctor Estrada tenía 36 años y murió mientras intentaba proteger a uno de sus sobrinos.
Redes sociales
Compartir
Actualizada:
02 ene 2026 - 19:07
Los restos de Víctor Estrada, el docente universitario asesinado el 31 de diciembre del 2025, fueron velados en la casa de sus padres, en medio del dolor y la indignación de sus familiares, amigos y allegados. Durante la jornada del viernes 2 de enero del 2026 se conocieron más detalles de la trágica noticia.
Estrada, de 36 años, circulaba por las calles 20 y Carlos Guevara Moreno, conocida como la 4 de Noviembre, en el suroeste de Guayaquil durante el último día del 2025. Lo acompañaba su padre y dos sobrinos pequeños.
De acuerdo con el testimonio de sus familiares, en la zona, sujetos armados empezaron a disparar contra personas que pedían plata en el sector, aprovechando las aglomeraciones por la presencia de viudas y monigotes.
Estrada, al darse cuenta del peligro existente, se abalanzó sobre uno de sus pequeños sobrinos, cuando sobrevino la desgracia. Una de las balas que iba destinada a una tercera persona estuvo por impactar a su familiar. El docente universitario evitó la tragedia de su familiar, pero falleció.
Julián Estrada, hermano mayor de la víctima, contó que su hermano protegió con su vida a su hijo de siete años. La familia pidió que se haga Justicia en el caso.
Compartir