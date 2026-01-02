Víctor Estrada murió por intentar defender a su sobrino; hay consternación por su partida

Víctor Estrada tenía 36 años y murió mientras intentaba proteger a uno de sus sobrinos.

Los restos de Víctor Estrada, el docente universitario asesinado el 31 de diciembre del 2025, fueron velados en la casa de sus padres, en medio del dolor y la indignación de sus familiares, amigos y allegados. Durante la jornada del viernes 2 de enero del 2026 se conocieron más detalles de la trágica noticia.

Estrada, de 36 años, circulaba por las calles 20 y Carlos Guevara Moreno, conocida como la 4 de Noviembre, en el suroeste de Guayaquil durante el último día del 2025. Lo acompañaba su padre y dos sobrinos pequeños.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, en la zona, sujetos armados empezaron a disparar contra personas que pedían plata en el sector, aprovechando las aglomeraciones por la presencia de viudas y monigotes.

Estrada, al darse cuenta del peligro existente, se abalanzó sobre uno de sus pequeños sobrinos, cuando sobrevino la desgracia. Una de las balas que iba destinada a una tercera persona estuvo por impactar a su familiar. El docente universitario evitó la tragedia de su familiar, pero falleció.

Julián Estrada, hermano mayor de la víctima, contó que su hermano protegió con su vida a su hijo de siete años. La familia pidió que se haga Justicia en el caso.