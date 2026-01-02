Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Seguridad

Víctor Estrada murió por intentar defender a su sobrino; hay consternación por su partida

El docente universitario murió el 31 de diciembre en Guayaquil. Intentó defender a su sobrino y murió, según el testimonio de la familia.

Víctor Estrada tenía 36 años y murió mientras intentaba proteger a uno de sus sobrinos.

 Redes sociales

Autor

Pablo Campos

Actualizada:

02 ene 2026 - 19:07

Unirse a Whatsapp

Los restos de Víctor Estrada, el docente universitario asesinado el 31 de diciembre del 2025, fueron velados en la casa de sus padres, en medio del dolor y la indignación de sus familiares, amigos y allegados. Durante la jornada del viernes 2 de enero del 2026  se conocieron más detalles de la trágica noticia. 

Estrada, de 36 años, circulaba por las calles 20 y Carlos Guevara Moreno, conocida como la 4 de Noviembre, en el suroeste de Guayaquil durante el último día del 2025. Lo acompañaba su padre y dos sobrinos pequeños. 

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, en la zona, sujetos armados empezaron a disparar contra personas que pedían plata en el sector, aprovechando las aglomeraciones por la presencia de viudas y monigotes. 

Estrada, al darse cuenta del peligro existente, se abalanzó sobre uno de sus pequeños sobrinos, cuando sobrevino la desgracia. Una de las balas que iba destinada a una tercera persona estuvo por impactar a su familiar. El docente universitario evitó la tragedia de su familiar, pero falleció. 

Julián Estrada, hermano mayor de la víctima, contó que su hermano protegió con su vida a su hijo de siete años. La familia pidió que se haga Justicia en el caso. 

Te puede interesar