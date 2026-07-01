Video capta intento de secuestro a una joven en Quito

Un taxista intentó secuestrar a una joven en el sector de la Pio XII

Un hombre intentó secuestrar a una joven afuera de su domicilio en el sector de la Pio XXI, en el sur de Quito. El hecho quedó registrado en los videos de las cámaras de seguridad de la zona.

El intento de secuestro ocurrió cerca de las 18:00. Al escuchar los gritos de la joven, los moradores del sector salieron y pudieron evitar el secuestro.

Según los testigos, el sospechoso no intentó robarle ninguna pertenencia a la joven, sino que le colocaron un pañuelo en la boca para obligarla a subir a un taxi.

Vecinos piden más seguridad

Ante este hecho violento, los moradores piden más controles de la Policía Nacional en la zona y que se realicen más patrullajes en el sector.

De acuerdo con la Policía, se ha recabado los elementos para continuar con las investigaciones en torno al presunto intento de secuestro de la joven.