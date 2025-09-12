VIDEO: Policía intercepta a carro blanco involucrado en asaltos en Calderón ; tres detenidos

Asaltantes en Calderón, que se movilizaban en un vehículo de color blanco, fueron capturados por la Policía Nacional este viernes 12 de septiembre del 2025. Los hechos violentos fueron captados por cámaras de seguridad del sector.

De acuerdo a los testimonios de las víctimas, los tres hombres operaban cerca de una unidad educativa y de un supermercado.

Los hombres agredían a los ciudadanos que circulaban por la zona para quitarles sus pertenencias. Con puñetes y patadas sometían a quienes intentaban resistirse a los robos. Mientras que en otras ocasiones detenían el vehículo y aprovechaban para robar a todas las personas que se encontraban en la calle.

Brutal agresión durante asalto

En uno de los clips se observa al auto detenerse en una calle para interceptar a un hombre y una mujer que caminaban por la acera. Al notar las intenciones de los tres hombres, la ciudadana empezó a correr, pero uno de los asaltantes se bajó de forma apresurada y empezó a agredir al hombre.

Otro de los asaltantes corrió detras de la mujer y un tercer sospechoso salió del auto para continuar golpeando al hombre, que estaba tendido en el suelo totalmente indefenso. Uno de ellos piso fuertemente su cabeza en repetidas ocasiones. La víctima intentó defenderse con patadas, pero lo arrastraron y continuaron golpeando para sustraer los objetos de valor.

En menos de 30 segudos hirieron al hombre y se llevaron sus pertencias, sin ningún problema. Luego huyeron en el vehículo blanco.

Un segundo video muestra la audacia de los detenidos. En las imágenes se ve cómo el auto blanco se detienen en un calle poco transitada. De inmediato, un hombre se bajó del auto e interceptó a un joven, mientras su cómplice aprovechó para quitar las pertencias a otros ciudadanos que se encontraban en el lugar.

Búsqueda y captura de asaltantes

La mañana de este viernes, la Policía confirmó a los moradores que los tres hombres involucrados en los asaltos fueron capturados en el vehículo señalado y con armas de fuego.

"No tomen la justicia por mano propia dejen que las autoridades realicen su trabajo", señaló el policía encargado de coordinar acciones de seguridad con los ciudadanos. Además, pidió que las víctimas coloquen las denuncias en la Policía Judicial para que se inicien los procesos.