La violencia no se detuvo en Ecuador el 31 de diciembre del 2025 y el 1 de enero de 2026

Una masacre se registró en Manta durante una celebración de Año Nuevo

Ecuador terminó el 2025 y comenzó el 2026 con violencia y ataques armados. La noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, se perpetraron hechos violentos. Hubo muertos, heridos y conmoción en tres provincias: Manabí, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas.

En Guayaquil, Víctor Estrada, docente universitario de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), fue asesinado la noche de Fin de Año en el suroeste de la ciudad.

Testimonios de sus familiares, el profesor habría sido impactado por una bala perdida durante una balacera registrada en el sector. Tras el ataque, la víctima quedó tendida en el suelo con una herida en la cabeza.

Según información policial, el crimen ocurrió cuando él caminaba por la calle junto a su padre después de comprar un monigote para despedir el Año Viejo.

La Espol expresó su pesar por la muerte de Estrada, a quien recordó que él era un cineasta y docente comprometido, impulsor del Motion Lab y promotor del stop motion. “Su legado vive en sus estudiantes, en sus obras y en cada historia que ayudó a contar. Paz en su memoria”, señaló la institución en un comunicado.

El docente Víctor Estrada fue asesinado en Año Viejo, en Guayaquil Redes sociales

Masacre en Manabí

Cerca de las 23:00 del 31 de diciembre de 2025, un ataque armado se registró en el barrio Nueva Esperanza, en la parroquia Eloy Alfaro de Manta.

Un grupo de personas compartía comida y bebidas en los exteriores de una vivienda para celebrar el Año Nuevo. De repente, hombre armados llegaron y comenzaron a disparar de forma indiscriminada.

Según los primeros reportes, el ataque dejó seis personas fallecidas y al menos diez heridas, entre las víctimas se encontraría un menor de edad. Los heridos fueron trasladados de urgencia a casas de salud, incluso en vehículos particulares.

Explosión en Santo Domingo

En la madrugada del 1 de enero, una fuerte explosión alarmó a los habitantes de Santo Domingo, luego de que un local de venta de colchones y electrodomésticos fuera atacado con un artefacto explosivo.

El estallido ocurrió en el cruce de las calles Ibarra y 29 de Mayo, en los bajos de un hotel. De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, sujetos desconocidos habrían colocado el explosivo en una de las puertas metálicas del establecimiento.

Los sospechoso habrían aprovechado el ruido de los juegos pirotécnicos y la quema de monigotes para pasar desapercibidos. La Policía investiga las causas de este hecho.

2025 cerró como el año más violento en la historia del país, con más de 9 000 asesinatos. El pasado 31 de diciembre, el presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción en nueve provincias y tres cantones, entre ellos Guayas, Manabí y Santo Domingo, precisamente las zonas donde se produjeron estos ataques.