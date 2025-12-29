Esmeraldas: San Lorenzo se militariza tras difusión de un video violento de armados

El video que circuló en redes sociales sobre la violencia de hombres armados en San Lorenzo, de Esmeraldas, generó reacciones. El Ministerio de Defensa informó este lunes 29 de diciembre del 2025 la militarización de este cantón y difundió video y fotos del trabajo de las Fuerzas Armadas.

La militarización se oficializó después de que la Armada del Ecuador emitió un comunicado detallando que el video no correspondía a hechos del sábado 27 de diciembre del 2025. También el Gobernador de Esmeraldas aclaró que es de un hecho ocurrido en noviembre.

A través del comunicado, el Ministerio de Defensa detalló que los videos sobre el presunto ataque de grupos guerrilleros en San Lorenzo, corresponden a enfrentamientos entre grupos de delincuencia organizada, por el control de actividades ilícitas en la zona fronteriza.

El Bloque de Seguridad pone en marcha la Operación “Control Total” en este territorio, según el Ministerio. El Bloque de Seguridad, a través de la Fuerza Naval, aplicará la militarización de San Lorenzo, manteniendo presencia operativa permanente en la provincia de Esmeraldas, ejecutando operaciones militares ininterrumpidas en sectores estratégicos y zonas prioritarias, con el objetivo de prevenir, controlar y neutralizar al crimen organizado.

El operativo 'Control Total' dejó detenidos

El Ministerio de Defensa anunció que este lunes 29 de diciembre se realizó un operativo en el sector La Siate, en el cantón San Lorenzo. "donde el fin de semana se registraron enfrentamientos entre grupos de delincuencia organizada por el control de actividades ilícitas en la zona fronteriza", se puede leer en el texto publicado en las redes sociales del Ministerio

Y se agregó algo más: "el Bloque de Seguridad, a través de la a través de la Armada del Ecuador, intervino de inmediato y aprehendió a dos presuntos delincuentes, presuntos integrantes de las organizaciones delictivas que se enfrentaron en el ataque armado", se anunció.