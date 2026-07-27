Daniel Noboa: 'Si es que fuese un dictador no pudiesen decir que soy un dictador'

Daniel Noboa, durante una entrevista radial, la mañana del 27 de julio de 2026.

"Si es que fuese un dictador no pudiesen decir que soy un dictador", dijo el presidente de la República, Daniel Noboa, en una entrevista radial, la mañana de este 27 de julio.

Lo dijo refiriéndose a los calificativos que recibe de sus oponentes políticos a quienes tachó de generar unicamente problemas y no soluciones para el país.

En el espacio, el Presidente también abordó temas relacionados a la seguridad y a la salud de los ecuatorianos.

Inició comentando que para erradicar la delincuencia transnacional, por ejemplo, debe haber un plan conjunto, un control fronterizo real, no solo para el contrabando sino para el tráfico de drogas.

"Con Keiko vamos a reforzar la frontera sur, con tecnología de punta y drones", dijo.

Adquisición de medicinas

En cuánto a la adquisición de medicinas, aseguró que la compra de insumos a la India se encuentra en en preoceso de homologación con la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).

"Vamos a tener compras de medicinas del Gobierno de la India, cada medicina va tener certificacion de Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA)", aseguró.

Reveló además que este proceso que se realiza con la India, también se replicará con países como Colombia, Argentina y Costa Rica.

"En lo que va del año, en el rubro salud hay un crecimiento en facturación por encima del 20 %, también inversión privada involucrada", añadió.

Participación de movimientos políticos

"En participación tenemos más de 15 movimientos nacionales y decenas de locales, pero los que no cumplen con la ley deben ser investigados", dijo al ser consultado sobre los movimientos políticos sancionados o suspendidos.

"Los movimientos que han hecho las cosas al marco de la ley podrán participar y lo que no, no", aseguró.

Además se refirió a Aquiles Álvarez a quien señaló como "el engreido de Lasso, de Nebot y de Correa al mismo tiempo". Noboa dijo que Álvarez nunca pensó que le iba a caer la ley por presunto contrabando de combustible.

Finalamente el mandatario dejó la puerta abierta a una posible reelección de su mandato. "Si hay posibilidad de reelección, pero ahora estoy pensando en resolver los problemas de los ecuatorianos". dijo.