23 universidades públicas y privadas de Ecuador están en el ranking The Latinoamérica 2026
Según el ranking de Times Higher Education, ocho instituciones de educación superior alcanzaron posiciones dentro del Top 100.
23 universidades y escuelas politécnicas ecuatorianas públicas y particulares fueron incluidas en el Ranking de Latinoamérica 2026
05 dic 2025 - 21:40
El Consejo de Educación Superior (CES) informó, el jueves 4 de diciembre de 2025, que 23 universidades y escuelas politécnicas ecuatorianas públicas y particulares fueron incluidas en el Ranking The Latinoamérica 2026 elaborado por Times Higher Education (THE).
Además, ocho instituciones nacionales alcanzaron posiciones dentro del Top 100, un logro que evidencia avances en investigación, impacto académico, internacionalización y calidad educativa, indicó el CES
“El CES felicita a las universidades y escuelas politécnicas por su compromiso con la excelencia y por fortalecer una educación superior con estándares internacionales”, señaló la entidad en sus redes sociales.
Las tres mejores instituciones de educación superior de Ecuador, según el ranking son: la Universidad Espíritu Santo (UEES), con el puesto 16, la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), el puesto 35 y la Escuela Politécnica del Litoral (Espol), en el puesto 64.
Lista de las 23 universidades ecuatorianas en el ranking
El CES difundió el listado completo de instituciones reconocidas por Times Higher Education:
- 1. Universidad Espíritu Santo
- 2. Universidad San Francisco de Quito
- 3. Escuela Politécnica del Litoral
- 4. Universidad Yachay Tech
- 5. Universidad Regional Amazónica Ikiam
- 6. Universidad de las Américas
- 7. Escuela Politécnica Nacional
- 8. Universidad UTE
- 9. Universidad Nacional de Loja
- 10. Universidad de Cuenca
- 11. Universidad Ecotec
- 12. Pontificia Universidad Católica del Ecuador
- 13. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
- 14. Universidad Regional Autónoma de los Andes
- 15. Universidad Técnica de Cotopaxi
- 16. Universidad Técnica del Norte
- 17. Universidad Católica de Cuenca
- 18. Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE)
- 19. Universidad Internacional del Ecuador
- 20. Universidad Nacional de Chimborazo
- 21. Universidad Politécnica Salesiana
- 22. Universidad Técnica de Manabí
- 23. Universidad Técnica Particular de Loja
