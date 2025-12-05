23 universidades públicas y privadas de Ecuador están en el ranking The Latinoamérica 2026

23 universidades y escuelas politécnicas ecuatorianas públicas y particulares fueron incluidas en el Ranking de Latinoamérica 2026

El Consejo de Educación Superior (CES) informó, el jueves 4 de diciembre de 2025, que 23 universidades y escuelas politécnicas ecuatorianas públicas y particulares fueron incluidas en el Ranking The Latinoamérica 2026 elaborado por Times Higher Education (THE).

Además, ocho instituciones nacionales alcanzaron posiciones dentro del Top 100, un logro que evidencia avances en investigación, impacto académico, internacionalización y calidad educativa, indicó el CES

“El CES felicita a las universidades y escuelas politécnicas por su compromiso con la excelencia y por fortalecer una educación superior con estándares internacionales”, señaló la entidad en sus redes sociales.

Las tres mejores instituciones de educación superior de Ecuador, según el ranking son: la Universidad Espíritu Santo (UEES), con el puesto 16, la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), el puesto 35 y la Escuela Politécnica del Litoral (Espol), en el puesto 64.

Lista de las 23 universidades ecuatorianas en el ranking

El CES difundió el listado completo de instituciones reconocidas por Times Higher Education: