Caso María Belén Bernal: ¿qué significa que  ratifiquen la condena de Germán Cáceres?

La condena contra Germán Cáceres fue ratificada en última instancia por el femicidio de María Belén Bernal.

La Corte Nacional de Justicia dejó, este viernes 7 de agosto de 2026, en firme la sentencia de 34 años y ocho meses de prisión contra Germán Cáceres por el femicidio de María Belén Bernal.

La decisión cierra la vía ordinaria del proceso y confirma la condena que había sido impuesta en 2023 y ratificada en 2025.

La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia declaró improcedente, por unanimidad, el recurso de casación presentado por la defensa del exteniente de Policía.

Cáceres fue sentenciado a 34 años y ocho meses de prisión como autor del femicidio de la abogada Bernal, ocurrido el 11 de septiembre de 2022 dentro de la Escuela Superior de Policía, en Quito.

El proceso penal ya había sido analizado en dos niveles:

Primera instancia: en mayo de 2023, un Tribunal de Garantías Penales declaró culpable a Cáceres y le impuso 34 años y ocho meses de prisión.

en mayo de 2023, un Tribunal de Garantías Penales declaró culpable a Cáceres y le impuso 34 años y ocho meses de prisión. Apelación : en mayo de 2025, la Corte Provincial de Pichincha confirmó esa condena.

: en mayo de 2025, la Corte Provincial de Pichincha confirmó esa condena. Casación: la defensa acudió a la Corte Nacional para cuestionar la aplicación de la ley en la sentencia.

¿Qué implica el rechazo del recurso de casación en la Corte Nacional?

La casación no está diseñada para repetir el juicio ni para volver a valorar todas las pruebas.

El análisis se concentra en determinar si existen errores jurídicos que puedan afectar la sentencia.

En este caso, la Corte Nacional rechazó el recurso de la defensa, por lo que se mantiene la pena de 34 años y ocho meses.

Los cinco momentos clave del femicidio de María Belén Bernal

11 de septiembre de 2022: desaparición

María Belén Bernal, abogada quiteña de 34 años, ingresó durante la madrugada a la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo, en Quito, para encontrarse con su esposo, Germán Cáceres.

Existió registro de su ingreso, pero no de su salida. Esa fue la última vez que se la vio con vida.

21 de septiembre: encuentran su cuerpo

Después de diez días de búsqueda, el cuerpo de Bernal fue encontrado enterrado en el cerro Casitagua, cerca de la Escuela Superior de Policía.

La investigación pasó de una denuncia por desaparición involuntaria a una investigación por femicidio.

Fiscalía posteriormente vinculó a Cáceres como presunto autor.

Diciembre de 2022: Cáceres es detenido

Después del crimen, Cáceres huyó del país. El 30 de diciembre de 2022 fue localizado y detenido en Colombia, donde pesaba sobre él una difusión roja de Interpol.

Posteriormente fue trasladado a Ecuador.

Mayo de 2023: primera condena

Tras el juicio, que se desarrolló durante cuatro días, el Tribunal de Garantías Penales declaró a Cáceres culpable de femicidio y le impuso 34 años y ocho meses de prisión.

La Fiscalía había solicitado la pena máxima agravada.

Además de la prisión, se establecieron medidas de reparación para la familia de Bernal.

2025 y 2026: las dos revisiones posteriores

En mayo de 2025, la Corte Provincial de Pichincha ratificó la condena después de que Cáceres apelara.

La defensa acudió entonces a la Corte Nacional de Justicia mediante un recurso de casación.

La audiencia, inicialmente prevista para mayo de 2026, fue diferida y finalmente se realizó el 1 de julio.