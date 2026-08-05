Reforma al Código de la Niñez propone adopciones en menos tiempo en Ecuador

La propuesta de reforma del Código de la Niñez promete acelerar los trámites de adopción en Ecuador

La Asamblea Nacional inició el segundo debate del proyecto de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, una propuesta que busca modernizar la normativa vigente y acelerar los procesos de adopción en Ecuador.

Entre los cambios planteados constan la reducción de plazos judiciales, la simplificación de trámites y nuevas medidas para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes.

El proyecto, analizado por el Pleno de la Asamblea, unifica varias iniciativas legislativas orientadas a actualizar el Código de la Niñez y Adolescencia (CONA), vigente desde 2003.

La propuesta también incorpora reformas relacionadas con derechos de la niñez, familia, educación, primera infancia, pensiones alimenticias, trabajo adolescente y tenencia compartida.

Reforma busca reducir el tiempo de espera para las adopciones

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es agilizar los procesos de adopción, que actualmente pueden extenderse durante varios años.

Según el informe presentado para el segundo debate, la intención es eliminar barreras administrativas y judiciales que retrasan la posibilidad de que niñas, niños y adolescentes puedan integrarse a una familia.

Entre los cambios más relevantes consta la reducción del plazo de ausencia injustificada de un progenitor, requisito previo para declarar la adoptabilidad.

La propuesta plantea disminuir este período de seis a tres meses, permitiendo que los procesos avancen con mayor rapidez cuando exista abandono comprobado.

Además, se establece que el juez deberá resolver sobre la suspensión de la patria potestad en un plazo máximo de 90 días después de recibir toda la documentación.

En caso de incumplimiento, el Consejo de la Judicatura podrá aplicar las sanciones correspondientes.

Otro cambio plantea que la sentencia sea emitida de forma oral al concluir la audiencia y posteriormente quede por escrito en un plazo máximo de cinco días, con el objetivo de evitar demoras innecesarias.

Principales plazos que propone la reforma

Proceso Plazo propuesto Ausencia injustificada del progenitor 3 meses (antes eran 6 meses) Resolución sobre suspensión de patria potestad Máximo 90 días Sentencia escrita después de la audiencia Hasta 5 días Tiempo sugerido para cada etapa del proceso Entre 3 y 6 meses Sesiones de Comités de Asignación Al menos dos veces al mes Licencia por maternidad adoptiva 24 semanas Licencia por paternidad adoptiva 30 días

Un solo juez para todo el proceso de adopción

La reforma también propone unificar la competencia judicial para que un mismo juez conozca todas las etapas del proceso:

La pérdida de patria potestad

La declaratoria de adoptabilidad

La adopción definitiva

Con ello se busca evitar que los expedientes pasen por distintos despachos judiciales.

El proyecto también plantea aprovechar los informes sociales y familiares elaborados durante el acogimiento institucional para evitar duplicidad de investigaciones y reducir tiempos en los procesos judiciales.

Menos trámites y mayor acceso para las familias

En el ámbito administrativo, la propuesta elimina requisitos considerados innecesarios, como el reconocimiento de firmas y rúbricas en determinados documentos.

También permitirá que la demanda de adopción pueda presentarse tanto en el domicilio del menor como en el de los futuros adoptantes.

Asimismo, se plantea que los Comités de Asignación Familiar sesionen al menos dos veces al mes para acelerar la asignación de familias a niñas y niños declarados en condición de adoptabilidad.

Medidas para comunidades rurales y grupos prioritarios

La reforma incorpora un enfoque intercultural y territorial mediante la creación de Unidades Técnicas Móviles, que facilitarían la elaboración de informes sociales en zonas rurales y de difícil acceso, especialmente en la Amazonía.

También propone mecanismos para facilitar el reconocimiento de identidad de niñas y niños pertenecientes a comunidades indígenas y afroecuatorianas, evitando que la falta de documentos impida avanzar en un proceso de adopción.

Prioridad para hermanos y niños con discapacidad

El proyecto plantea que la adopción de hermanos sea priorizada para preservar la unidad familiar.

Además, incorpora disposiciones para facilitar la adopción de niñas, niños y adolescentes con discapacidad severa o enfermedades catastróficas, eliminando restricciones relacionadas con estas condiciones.

Otra de las novedades es el reconocimiento de licencias remuneradas por maternidad y paternidad en casos de adopción.

La propuesta contempla 24 semanas para las madres adoptantes y 30 días para los padres, con el propósito de fortalecer el proceso de adaptación familiar.

¿Por qué se plantea reducir los plazos?

Los impulsores de la reforma sostienen que el sistema actual resulta demasiado lento para responder a las necesidades de la niñez.

Datos citados en el informe señalan que en 2023 había 2 201 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, pero únicamente 97 completaron el proceso legal y administrativo de adopción.

Según el documento, las largas permanencias en casas de acogida pueden afectar el desarrollo emocional y social de los menores. La reducción de plazos busca priorizar el interés superior del niño y facilitar su integración oportuna a una familia.