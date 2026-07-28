Asamblea aprueba ley para agilizar las adopciones en Ecuador; estos son los cambios

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este martes 28 de julio de 2026 la Ley Orgánica Reformatoria de Varios Cuerpos Legales para la Agilización de la Adopción. La iniciativa se aprobó con 118 votos en segundo debate y busca reducir los tiempos de los trámites de adopción de niñas, niños y adolescentes.

La normativa incorpora cambios en distintas leyes para simplificar los procesos administrativos y judiciales, que actualmente pueden extenderse por varios años. Además, establece plazos obligatorios para las instituciones involucradas y contempla sanciones en caso de incumplimiento.

¿Qué cambios introduce la nueva ley de adopciones?

Entre las principales reformas, la ley establece mecanismos para eliminar barreras normativas y procesales que retrasan las adopciones. También dispone que un mismo juez conozca el proceso completo de adopción, con el objetivo de evitar duplicidades y agilizar las decisiones judiciales.

El texto aprobado fija términos perentorios para cada etapa del trámite y plantea modificaciones al Código de la Niñez y Adolescencia, al Código Orgánico General de Procesos, al Código Orgánico de la Función Judicial y a la Ley Orgánica de Educación Superior.

Otro de los cambios contempla nuevas modalidades de citación para facilitar el desarrollo de los procesos cuando existan dificultades para localizar a las partes involucradas.

Según la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, la propuesta busca garantizar el interés superior del niño y reducir el tiempo de permanencia de menores de edad en casas de acogida.

Jóvenes que cumplan 18 años recibirán becas

Durante el debate legislativo, los asambleístas destacaron que la ley también incorpora medidas de protección para adolescentes que alcanzan la mayoría de edad mientras permanecen en el sistema de acogimiento institucional.

La normativa prevé el acceso a becas educativas y ayudas económicas para los jóvenes que, al cumplir 18 años, deban abandonar las casas de acogida, con el propósito de apoyar la construcción de sus proyectos de vida.

El proyecto consta de 22 artículos, además de tres disposiciones generales y tres transitorias.

Familias adoptivas participaron en el debate

La sesión legislativa comenzó con los testimonios de Jhon Vargas y Jenny Fernández, padres adoptivos de dos menores de edad, quienes compartieron su experiencia durante el proceso de adopción.

La pareja señaló que la demora en los trámites puede afectar el desarrollo emocional y psicológico de niñas, niños y adolescentes que permanecen durante años en casas de acogida. A su criterio, la nueva legislación permitirá que más menores de edad accedan oportunamente a una familia.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, Diana Jácome, aseguró que la propuesta recoge observaciones realizadas durante el primer debate y criterios presentados por expertos, organizaciones y familias vinculadas al sistema de adopciones.