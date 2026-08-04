Reforma al Código de la Niñez: Licencias de maternidad y paternidad podrían ampliarse en Ecuador

Reforma laboral en Ecuador: Licencias de maternidad subirían a 24 semanas y paternidad a 30 días

La Asamblea Nacional analiza una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia que plantea ampliar las licencias de maternidad y paternidad, incorporar a las familias adoptivas en estos beneficios y modificar varias normas laborales.

La propuesta busca fortalecer el cuidado de niñas y niños durante sus primeros meses de vida y armonizar la legislación con estándares internacionales.

Asamblea debate cambios a las licencias parentales

El Pleno de la Asamblea Nacional inició el debate de una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia y otros cuerpos legales que plantea cambios en las licencias por maternidad y paternidad.

El proyecto propone ampliar los tiempos de permiso remunerado para madres y padres, además de incluir a las familias adoptivas dentro de estos derechos.

La iniciativa también contempla reformas al Código del Trabajo, la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep) y otras normas relacionadas con el derecho al cuidado, con el objetivo de que las disposiciones sean iguales para trabajadores del sector público y privado.

La licencia de maternidad pasaría a 24 semanas

Uno de los principales cambios es la ampliación de la licencia por maternidad. La propuesta establece que las madres puedan acceder a 24 semanas de permiso con remuneración completa tras el nacimiento de un hijo.

En caso de partos múltiples, el proyecto añade 10 días adicionales de licencia. La ausencia deberá justificarse con un certificado médico emitido por el IESS o por un profesional autorizado.

Los impulsores de la reforma sostienen que esta medida busca favorecer la lactancia materna exclusiva, fortalecer el vínculo entre madre e hijo y reducir riesgos para la salud durante los primeros meses de vida.

Paternidad con más días de permiso

La propuesta también incrementa la licencia por paternidad. En el caso de un parto normal, el padre tendría derecho a 30 días de licencia remunerada bajo el Código del Trabajo o cuatro semanas para quienes se rigen por la Losep.

El proyecto contempla ampliaciones en situaciones especiales. Si el nacimiento ocurre por cesárea o se trata de un parto múltiple, el permiso aumentaría en cinco días.

Cuando el bebé nazca de forma prematura o requiera cuidados especiales, la licencia se extendería por ocho días adicionales.

Además, si el hijo presenta una discapacidad severa o una enfermedad degenerativa o terminal, el padre podría acceder a 25 días más de licencia remunerada.

La reforma también establece que, si la madre fallece durante el parto o mientras utiliza su licencia, el padre podrá hacer uso del tiempo restante que le hubiera correspondido a ella.

La adopción también sería parte de las licencias

Uno de los puntos discutidos durante el segundo debate fue la inclusión expresa de la adopción dentro de las licencias parentales.

Varios legisladores señalaron que limitar este derecho únicamente al nacimiento podría generar un trato desigual para las familias adoptivas.

La propuesta plantea que madres y padres adoptivos tengan acceso a los mismos beneficios, al considerar que el objetivo principal de la licencia es facilitar el cuidado, el apego y la integración del niño o adolescente a su nuevo entorno familiar.

Entre las observaciones presentadas consta la necesidad de que las reformas al Código del Trabajo y la Losep incorporen de forma explícita la adopción como causal para acceder a estos permisos remunerados.

Buscan unificar la normativa laboral

El proyecto también propone armonizar las distintas leyes para que las licencias parentales tengan criterios uniformes en el sector público y privado.

De ser aprobada, la reforma modificaría el régimen de licencias parentales vigente en Ecuador e incorporaría nuevos derechos tanto para familias biológicas como adoptivas.