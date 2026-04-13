Activan Alerta Emilia por desaparición de la bebé Aitana Gonzabay, en El Oro

La niña Aitana Valentina Gonzabay, de apenas un año de edad, está desaparecida.

El Ministerio del Interior activó la Alerta Emilia tras la desaparición de la bebé Aitana Valentina Gonzabay, de un año de edad, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 11 de abril de 2026.

Según información oficial, la menor fue vista por última vez alrededor de las 15:00 en el barrio La Alborada, en el cantón Pasaje, en El Oro. Desde entonces, no se ha logrado establecer su ubicación.

La Fiscalía General hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que permita encontrarla. Las personas que tengan datos pueden comunicarse al 9-1-1 o al 1-800 DELITO (335486).

Según la Alerta Emilia, la niña se encontraba bajo el cuidado temporal de Susana Gonzabay Carpio, quien presuntamente se la habría llevado sin autorización de su madre, lo que motivó la activación del protocolo de búsqueda.

Las características difundidas por el Ministerio del Interior detallan que la menor mide aproximadamente 80 centímetros, tiene cabello y ojos de color negro, y piel trigueña.

La investigación del caso de David Romo continuará

¿Qué es la Alerta Emilia?

La Alerta Emilia fue creada en Ecuador en 2018 y se inspiró en el modelo de Alerta Amber, utilizado en gran parte del mundo para hallar a menores desaparecidos.

Este sistema de emergencia rápida se activa en Ecuador para la búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos y considerados en alto riego.

Consiste en la difusión inmediata de la alerta del menor desaparecido, en un radio aproximado de 200 kilómetros, a través de redes sociales, especialmente Facebook e Instagram.