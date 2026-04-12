Quito: Intensa búsqueda de Gregory Allen Krupa en el parque Metropolitano

La mañana del domingo 12 de abril de 2026, un grupo de voluntarios, junto con equipos de rescate se reunieron en el parque Metropolitano para continuar buscando a Gregory Allen Krupa.

El ciudadano desapareció el 9 de abril, en el sector Bellavista. Según investigaciones de la Policía, su última conexión en celular fue pasadas las 13:00 del día de su desaparición.

Las autoridades indicaron además, que encontraron el teléfono y la billetera de Gegory en su domicilio.

La tarde y noche del sábado 11 de abril inició la búsqueda para encontrarlo, sin embargo, no hubo resultados favorables ni pistas que conduzcan con el paradero del hombre.

Todo un día de búsqueda en el Metropolitano

La mañana del domingo 12 de abril, más de 200 personas entre equipos de voluntarios, familiares y amigos del desaparecido de 39 años, intensificaron la búsqueda junto con equipos caninos y de rescate.

Matthew Carpenter, uno de los voluntarios, indicó que hasta la tarde del domingo continúan sin tener pistas de Gregory. "Él iba mucho al parque, le gustaba estar ahí", indicó.

Si tiene información que pueda ayudar a dar con el paradero de Gregory, puede comunicarse al 1-800 335486.