¿Qué es y cuándo se activa la alerta Emilia, por desaparición de menores en Ecuador?

La alerta Emilia se activa para la búsqueda de un niño o adolescente en riesgo.

La Alerta Emilia se activó en Ecuador por la desaparición del adolescente Yeray Quishpe Sánchez, de 14 años, quien fue localizado este miércoles 21 de enero de 2026, en Quito.

La Alerta Emilia fue creada en Ecuador en 2018 y se inspiró en el modelo de Alerta Amber, utilizado en gran parte del mundo para hallar a menores desaparecidos.

Este sistema de emergencia rápida se activa en Ecuador para la búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos y considerados en alto riego.

Consiste en la difusión inmediata de la alerta del menor desaparecido, en un radio aproximado de 200 kilómetros, a través de redes sociales, especialmente Facebook e Instagram.

Lo que se espera es amplificar la búsqueda y llegar a la mayor cantidad de personas en las primeras horas, que son clave luego de la desaparición.

Para que se active la Alerta Emilia es necesaria la denuncia de desaparición en la Fiscalía. Con esto se realiza la valoración de los criterios de riesgo. Un fiscal y el jefe zonal de la Dinased validan la activación de la alerta. Esta se difunde luego de que el comité interinstitucional conformado por el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura y la Defensoría del Pueblo.

Cuando se activa la alerta, el Ministerio ordena la difusión de la información en medios de comunicación y redes sociales, en busca de pistas que permitan hallar al menor.