Localizan a Yeray Nicolás Quishpe Sánchez por quién se activó la Alerta Emilia en Ecuador

El adolescente de 14 años, Yeray Nicolás Quishpe Sánchez fue localizado por la Policía Nacional este miércoles 21 de enero del 2026.

La Policía indicó que el menor fue localizado en Quito y se encuentra a buen recaudo y junto a sus familiares.

Yeray fue reportado como desaparecido el pasado 19 de enero y esto activó una Alerta Emilia y su imagen se difundió con fuerza en redes sociales para dar con su paradero.

El adolescente había salido de su domicilio ubicado en las calles Obispo Díaz de la Madrid y la Isla, sector Las Casas, con dirección desconocida.

En redes sociales miles de personas se pronunciaron para compartir su imagen y pedir una actuación oportuna de las autoridades para su rápida localización.