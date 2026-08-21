Andrea Vega cumple ocho días desaparecida en Sangolquí: esto se sabe del caso

Andrea Vega lleva desaparecida más de una semana en Sangolquí.

Familiares desesperados piden celeridad en la investigación por la desaparición de Andrea Vega, una joven madre vista por última vez la tarde del pasado martes 11 de agosto de 2026 en el sector de Albornoz, en Sangolquí , cantón Rumiñahui.

Adi Galarza, madre de la joven, contó a Teleamazonas.com que Andrea desapareció tras abordar un vehículo junto a tres personas.

Habría sido vista en las afueras de un establecimiento donde se comercializaban artículos de segunda mano.

Andrea Vega lleva desaparecida más de una semana en Sangolquí.

Últimos momentos antes de su desaparición

De acuerdo con el relato materno, Andrea Vega acudió al inmueble ubicado en el sector de Albornoz la madrugada del lunes 10 de agosto acompañada de su esposo.

El lugar operaba de manera informal como espacio de descanso y también como especie de bar.

Durante la tarde del martes, cerca de las 15:30, al sitio arribaron dos mujeres, junto a su hermano, referidos también en las primeras investigaciones.

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Según sus familiares, ni Andrea, ni su esposo, conoció previamente a estas personas.

A las 17:52 del martes, cámaras de seguridad de un local contiguo, registraron el momento en que Andrea abordó un vehículo color negro en compañía de los tres hermanos.

Antes de salir, la joven dejó su teléfono celular cargando en el local y aseguró que regresaría en breve.

Contradicciones e inconsistencias

Cuando el esposo de Andrea despertó y notó la ausencia de su pareja, los administradores del lugar le informaron que el grupo se había retirado para ir a dejar a la joven cerca de su domicilio.

Al día siguiente, la familia logró ubicar a los involucrados. Aunque en un inicio uno de ellos neg{o haber visto a Andrea.

Sin embargo, la existencia de los videos de videovigilancia obligó a otro de los hermanos a admitir que estuvo con ella.

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Según la versión del hombre, trasladaron a la joven hasta un redondel, a tres cuadras de su vivienda, en sl sector de Sangolquí

"Deme una oportunidad, señora, que le voy a devolver a su hija", habría expresado uno de los que habrían estado por última vez con Adrena ante el reclamo de la madre, según dijo en su testimonio.

Sin embargo, hasta la fecha no se ha proporcionado información concreta sobre el paradero de Andrea ni sobre la localización de los tres ocupantes del vehículo.

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Avance de las investigaciones

La familia denuncia demoras en el accionar de las autoridades.

Según indicó su madre, los agentes de la Policía Nacional y del ECU 911 acudieron a revisar las cámaras municipales ocho días después del informe inicial.

Las primeras verificaciones de los dispositivos de seguridad en el sector del redondel donde supuestamente la dejaron, no muestran evidencias de ello. lo que incrementa las sospechas sobre la veracidad de sus declaraciones.

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Es decir, de que Andrea haya sido desembarcada en la zona señalada por los sospechosos.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han reportado personas detenidas en este caso y se mantiene la búsqueda activa de Andrea Vega.

Características

De acuerdo con la página oficial del Programa de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior, Andrea nació el 25 de mayo de 1999. Tiene 27 años.

Es de contextura normal. Sus ojos son color cafés, su cabello castaño, mide un metro con 50 centímetros y pesa 125 libras.

Si tienes información de esta persona puede contactarse al 1800 DELITO (33 54 86) o al correo: personas.desaparecidas@ministeriodelinterior.gob.ec