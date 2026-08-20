Localizan con vida a una mujer y un niño reportados como desaparecidos en Quito
Sandy Paola Navas Arias y el niño Jorge Bolívar Guacho Pazmiño fueron encontrados este jueves 20 de agosto de 2026.
Sandy Navas y el niño Jorge Guacho fueron localizados con vida.
Composición Teleamazonas
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Actualizada:
20 ago 2026 - 15:21
Dos personas que habían sido reportadas como desaparecidas en Quito fueron localizadas con vida este jueves 20 de agosto de 2026, informó el Ministerio del Interior.
Uno de los casos corresponde a Sandy Paola Navas Arias, de 36 años, quien había sido reportada como desaparecida el pasado 17 de agosto. Sandy Navas fue encontrada en Montañita
La mujer fue vista por última vez cerca de su domicilio, en el sector de La Recoleta, en Quito. Tras varios días de búsqueda, las autoridades confirmaron que fue localizada en Montañita, Santa Elena.
Según el Ministerio del Interior, Sandy Paola se encuentra a buen recaudo y junto a sus familiares.
Niño desaparecido en Solanda también fue localizado
El segundo caso corresponde a Jorge Bolívar Guacho Pazmiño, un niño que había sido reportado como desaparecido el 15 de agosto de 2026.
El menor fue visto por última vez en el sector de Solanda, en el sur de Quito, antes de que se activara su búsqueda.
Las autoridades confirmaron este jueves que el niño también fue localizado con vida y que se encuentra a buen recaudo junto a sus familiares.
¿Cómo reportar una desaparición en Ecuador?
En Ecuador no es necesario esperar 24 o 48 horas para denunciar la desaparición de una persona. El reporte puede realizarse de inmediato, especialmente cuando existe la posibilidad de que la persona esté en situación de riesgo.
La denuncia puede presentarse ante la Fiscalía General del Estado o la Policía Nacional, cualquier día y a cualquier hora. El trámite para reportar una desaparición es gratuito.
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