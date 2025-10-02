Así funciona app 'Alerta Patitas' que logró rescatar y adoptar a 200 mascotas en Ecuador

La aplicación ecuatoriana permite rescatar y dar en adopción a mascotas.

La aplicación 'Alerta Patitas' fue lanzada en Ecuador para encontrar, rescatar y dar en adopción mascotas.

En solo un mes la app ha logrado el rescate y adopción de 200 animales. La descarga es gratuita y está disponible para teléfonos Android y iOs.

'Alerta Patitas' se puede descargar directamente de la app store y ofrece las opciones de adoptar, encontrar y rescatar 'peluditos'.

Para ingresar es necesario registrarse en su sistema ingresando datos personales de contacto, ubicación y la creación de una contraseña.

Ya en la aplicación los usuarios pueden reportar animales desaparecidos o ver a otros que están en busca de un hogar.

En septiembre de 2025 la app ya contaba con 8 000 usuarios registrados y activos. La mayor parte de estos se ubica en Guayaquil.

En la sección de adopciones cualquier usuario puede colgar las fotografías e información del 'peludito' que busca un hogar. Esto no tiene costo, tanto para quien publica como para quien adopta.

La segunda función es reportar mascotas perdidas. Desde que salió a la luz la app se han levantado varios reportes de animales perdidos, por lo que ahora esta opción tendrá el costo de cinco dólares.

Una vez reportada una mascota perdida, la app envía una notificación a todas las personas que están cerca de la ubicación marcada.

Estas alertas se envían automáticamente cada tres días hasta que el animal aparezca.

La aplicación fue creada por el guayaquileño David Zambrano, quien actualmente la maneja.