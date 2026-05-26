La niña Eseniia recibe con saltos y emoción la noticia de que bailará con Shakira en el Mundial

Una ola de emociones envolvió a Eseniia Mikheeva al enterarse que bailará junto a la cantante colombiana Shakira en la final del Mundial 2026. La reacción de la niña de 10 años fue captada por sus padres y publicada de inmediato en sus redes.

La pequeña bailarina no paraba de correr y brincar de la alegría. "Esto es absolutamente increíble", escribieron sus padres en la cuenta de Instagram, además, agradecieron a la barranquillera por haberla elegido.

"Un gran agradecimiento a Shakira por elegir a Eseniia para actuar; ¡es un honor tan increíble, un sueño hecho realidad y un momento que nunca olvidaremos! ¡Gracias a todos los que votaron, apoyaron, enviaron mensajes amables y creyeron en ella! ¡Por ustedes, sueños como este se convierten en realidad! Todavía no podemos creer que esto esté pasando... ¡Se siente tan irreal y tan hermoso!", se lee en la descripción del video.

Eseniia es una niña creadora de contenido que cuenta con más de dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Previo a esta noticia ella publicó un video bailado 'Dai Dai', la canción oficial de la Copa del Mundo 2026.

Previo a esta noticia, Shakira invitó a un grupo de niños de Uganda, 'Ghetto Kids', para que bailen con ella y dejó abierto el llamado para quienes deseen sumarse al show de medio tiempo, previsto para el 19 de julio, en el MetLife Stadium en East Rutherford, de Nueva Jersey.