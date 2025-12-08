'Creí que me amaba, pero casi me mata': testimonio de Nicolle Aray que conmocionó a Ecuador

Tras más de un año y medio de maltrato, Nicolle Aray, decidió denunciar a su agresor.

La madrugada del pasado 6 de diciembre marcó un antes y un después en la vida de Nicolle Aray. A las 03:30, según su propio testimonio, sintió que iba a morir. Pero también fue el momento en el que decidió romper el silencio.

Tras más de un año y medio de una relación marcada agresiones por parte de su pareja, la joven de Chone, en Manabí, decidió alzar la voz.

Según relató Nicolle, su relación estuvo marcada por insultos, empujones, cachetadas y episodios de violencia cada vez más severos durante más de un año y medio.

La denuncia la hizo en sus redes sociales y acompañó la publicación con fotografías de su cuerpo golpeado, la imagen de una habitación destruida y audios del maltrato.

"Cuando crees que la persona que 'más te ama' y te da protección es tu agresor número uno”, escribió Nicolle Aray.

Según su denuncia, la agresión más reciente ocurrió mientras su pareja se encontraba bajo los efectos del alcohol. Nicolle afirma que quedó inconsciente, con hematomas visibles y un dedo fisurado.

“Casi me mata ahorcándome en mi propia casa… Hoy quizá no podría estar contando esta historia”, escribió en su cuenta de Instagram, donde pidió que su testimonio se comparta para otras personas no callen ante el maltrato.

“Dios o la vida me dio una segunda oportunidad. Te agradecería a ti que compartas mi historia para que más mujeres no tengan miedo o se dejen intimidar por hombres abusivos”, añadió Nicolle.

El presunto agresor y la indignación en redes

El presunto agresor se llama Javier L., quien hasta hace poco ocupaba el cargo de director de Juventudes de la Revolución Ciudadana (RC) en Chone.

La denuncia generó una ola de indignación porque, según registros difundidos en redes, López Celi también impartía talleres de defensa personal dirigidos a mujeres.

Además, en sus redes sociales se describía como “defensor de los humanos” y abogado, una contradicción que encendió el debate público.

Tras la viralización del caso, la Revolución Ciudadana – Chone emitió un comunicado en el que rechazó “de manera categórica toda forma de violencia” y anunció la separación definitiva de Javier López Celi de su cargo dentro del movimiento.

La organización también expresó su solidaridad con Nicolle y reiteró su compromiso con la prevención de la violencia contra las mujeres.

Por su parte, la Red Mundial de Jóvenes Políticos aclaró que Javier L. ya no formaba parte de la entidad desde octubre de 2024, y que había sido desvinculado hace más de un año y medio.