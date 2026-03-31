Quito: intensifican búsqueda de Christopher Vásquez con apoyo de 100 cámaras

Christopher Adrían Vásquez Morillo desapareció el jueves 5 de marzo de 2026. Fue visto por última vez en el sector de El Calzado, en el sur de Quito.

Desde entonces, sus familiares han emprendido su búsqueda de manera particular por la quebrada del río Machángara y a través del seguimiento de un centenar de cámaras de seguridad.

Vásquez fue visto por última vez en la calle Antonio Rodríguez, cuando salió la tarde el jueves 5 de marzo de 2026 hacia su trabajo, al que nunca llegó, de acuerdo con las versiones de sus familiares.

Cuando desapareció llevaba una camiseta de color naranja, chompa negra y un pantalón deportivo oscuro. En su espalda llevaba una mochila de color celeste, tal como se lo ve en videos de cámaras de seguridad que sus familiares han seguido insistentemente.

Daniel Jumbo descarta un secuestro porque no han recibido ningún tipo de llamada para pedir recompensa o algo similar. "Pensamos también por las historias que nos han dicho que pudo ser que le robaron, le escopolaminaron y esté deambulando", agregó el hermano del joven desaparecido.

Los allegados de Vásquez han realizado un barrido por la zona en busca de información que les permita encontrarlo. Más de 100 cámaras de seguridad han sido revisadas por la familia.

Sin embargo, apenas se ha podido seguir el rastro del joven por 25 minutos, sin hallar mayores detalles o pistas que indiquen qué fue lo que le pasó. Alexis Murillo, tío de Christopher, pidió que las autoridades ayuden en la búsqueda luego de 26 días de la desaparición de su sobrino.

La familia contó a Teleamazonas que han solicitado la explotación de las cámaras del Sistema Integrado de Seguridad ECU911, pero no lo han logrado luego de tres semanas de la desaparición de Christopher.

"Ellos nos han dicho 'tenemos más casos, todos quieren lo mismo que ustedes, tenemos que darles el mismo trato a todos'. Ellos lo dicen de esa manera, pero yo lo tomo como que en realidad es un caso, al que voy a dedicarle un tiempo como si fuera un papel, pero en realidad es una vida", lamentó Jumbo.

Luego de tres semanas de búsqueda sin respuestas, la madre de Christopher "está super mal", no sale de su casa y se niega a comer, contó la familia.

Christopher nació el 2 de octubre de 1999, tiene ojos verdes, cabello negro, mide aproximadamente 1,70 metros y pesa alrededor de 180 libras.

Si alguna persona tiene información sobre su paradero pueden comunicarse a la línea 1800 DELITO (335486).