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Sociedad

Así puede acceder a uno de los 90 000 cupos para capacitaciones gratis en Ecuador

El Gobierno Nacional anunció que se ofrecerán 90 000 capacitaciones profesionales gratuitas a través del Secap.

El Secap será el encargado de impartir las capacitaciones gratuitas.

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Autor

Patricia Armijo

Actualizada:

31 mar 2026 - 16:14

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El Gobierno anunció 90 000 capacitaciones gratuitas dirigidas a jóvenes, como parte del programa “Compromiso por el Empleo”, anunciado por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa.

Los cursos serán brindados a través del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap) y tendrán una duración de entre 60 y 90 horas. 

Entre las áreas de capacitación disponibles están: 

  • Emprendimiento y pequeños negocios
  • Fuerza de ventas 
  • Competitividad empresarial 
  • Marketing digital 
  • Programación web 

Asimismo, se ofrecerán certificaciones por competencias laborales. Estos programas durarán dos días cada uno, en las siguientes áreas:

  • Confecciones textiles
  • Comercio minorista
  • Agricultura
  • Electricidad
  • Gastronomía
  • Prevención de riesgos
  • Carpintería
  • Marketing y ventas

¿Cómo acceder a las capacitaciones?

Quienes deseen participar deben registrarse en la plataforma Encuentra Empleo del Ministerio del Trabajo Ecuador, de manera virtual y gratuita.

Al ingresar se debe buscar la opción 'Capacítate en línea'. Es necesario contar previamente con una cuenta en la plataforma, o crearla para poder acceder.

En este apartado se puede enlistar la información de las capacitaciones disponibles. Puede registrarse en cualquiera, y no hay un límite para hacerlo.

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