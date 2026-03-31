Así puede acceder a uno de los 90 000 cupos para capacitaciones gratis en Ecuador

El Secap será el encargado de impartir las capacitaciones gratuitas.

El Gobierno anunció 90 000 capacitaciones gratuitas dirigidas a jóvenes, como parte del programa “Compromiso por el Empleo”, anunciado por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa.

Los cursos serán brindados a través del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap) y tendrán una duración de entre 60 y 90 horas.

Entre las áreas de capacitación disponibles están:

Emprendimiento y pequeños negocios

y pequeños negocios Fuerza de ventas

Competitividad empresarial

Marketing digital

digital Programación web

Asimismo, se ofrecerán certificaciones por competencias laborales. Estos programas durarán dos días cada uno, en las siguientes áreas:

Confecciones textiles

Comercio minorista

Agricultura

Electricidad

Gastronomía

Prevención de riesgos

Carpintería

Marketing y ventas

¿Cómo acceder a las capacitaciones?

Quienes deseen participar deben registrarse en la plataforma Encuentra Empleo del Ministerio del Trabajo Ecuador, de manera virtual y gratuita.

Al ingresar se debe buscar la opción 'Capacítate en línea'. Es necesario contar previamente con una cuenta en la plataforma, o crearla para poder acceder.

En este apartado se puede enlistar la información de las capacitaciones disponibles. Puede registrarse en cualquiera, y no hay un límite para hacerlo.