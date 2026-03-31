Así puede acceder a uno de los 90 000 cupos para capacitaciones gratis en Ecuador
El Gobierno Nacional anunció que se ofrecerán 90 000 capacitaciones profesionales gratuitas a través del Secap.
El Secap será el encargado de impartir las capacitaciones gratuitas.
Facebook / Referencial
Compartir
Actualizada:
31 mar 2026 - 16:14
El Gobierno anunció 90 000 capacitaciones gratuitas dirigidas a jóvenes, como parte del programa “Compromiso por el Empleo”, anunciado por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa.
Los cursos serán brindados a través del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap) y tendrán una duración de entre 60 y 90 horas.
Entre las áreas de capacitación disponibles están:
- Emprendimiento y pequeños negocios
- Fuerza de ventas
- Competitividad empresarial
- Marketing digital
- Programación web
Asimismo, se ofrecerán certificaciones por competencias laborales. Estos programas durarán dos días cada uno, en las siguientes áreas:
- Confecciones textiles
- Comercio minorista
- Agricultura
- Electricidad
- Gastronomía
- Prevención de riesgos
- Carpintería
- Marketing y ventas
¿Cómo acceder a las capacitaciones?
Quienes deseen participar deben registrarse en la plataforma Encuentra Empleo del Ministerio del Trabajo Ecuador, de manera virtual y gratuita.
Al ingresar se debe buscar la opción 'Capacítate en línea'. Es necesario contar previamente con una cuenta en la plataforma, o crearla para poder acceder.
En este apartado se puede enlistar la información de las capacitaciones disponibles. Puede registrarse en cualquiera, y no hay un límite para hacerlo.
Compartir