Óscar Eduardo Espinosa fue a un concierto en Cayambe y no volvió

Óscar Eduardo Espinosa desapareció el 24 de julio tras salir para acudir a un concierto en Cayambe.

Lo que comenzó como una salida para asistir a un concierto terminó convirtiéndose en una búsqueda desesperada.

Desde el 24 de julio, la familia de Óscar Eduardo Espinosa no ha vuelto a saber de él y, mientras avanza la investigación, denuncia que personas desconocidas realizaron retiros de dinero de su cuenta bancaria tras su desaparición.

La Fiscalía y la Policía Nacional activaron la búsqueda del joven, quien fue visto por última vez en un cajero bancario del cantón Cayambe, en la provincia de Pichincha. Desde entonces, no se conoce su paradero y sus familiares piden que el caso no quede en el olvido.

Un concierto del que nunca regresó

Según relataron sus familiares, Óscar vivía en la comuna Luis Freire, en Tabacundo, y ese día tenía previsto asistir a un concierto en la comuna Juan Montalvo, en Cayambe.

Para ello tomó un taxi y se dirigió a un cajero automático para retirar dinero. Ese fue el último momento en el que se tuvo registro de él.

Las autoridades difundieron la alerta de desaparición con las características físicas del joven. Óscar mide aproximadamente 1,60 metros, tiene contextura normal, ojos cafés, cabello negro y un tatuaje con una nota musical en el cuello.

El día de su desaparición vestía una chompa color crema, un jean azul y zapatos deportivos negros.

La cuenta bancaria quedó vacía

La familia denunció que, al revisar el estado de cuenta de Óscar, descubrieron que el dinero había sido retirado en varias transacciones realizadas después de su desaparición. Según su hermana, el último retiro fue de 75 dólares y se hizo en un cajero ubicado en el sector de Guamaní, al sur de Quito.

Los familiares también cuestionan el avance de las investigaciones y aseguran que el apoyo policial ha sido insuficiente.

Afiche de desaparición de Óscar Eduardo Espinosa Fiscalía Ecuador Afiche de desaparición de Óscar Eduardo Espinosa Fiscalía Ecuador

Mientras tanto, continúan difundiendo el caso en redes sociales y solicitan a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Óscar Eduardo Espinosa que la comunique de inmediato a las autoridades.