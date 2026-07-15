Continúa la búsqueda de un niño desaparecido tras ser arrastrado por el mar en Atacames

Un niño fue arrastrado por la corriente en Atacames, su familia continúa la búsqueda.

La desaparición de un niño de 8 años en la playa de Atacames mantiene en vilo a una familia y a decenas de personas que participan en su búsqueda desde el pasado fin de semana.

El menor fue arrastrado por una fuerte corriente marina mientras se encontraba junto a sus familiares en este balneario de la provincia de Esmeraldas.

De acuerdo con el relato de sus padres, el incidente ocurrió la tarde del 11 de julio. Durante un momento en que los adultos se alejaron para comprar agua, el pequeño permaneció en la orilla.

Familiares solicitan ayuda a las autoridades

Sin embargo, según la información, al acercarse al mar, fue sorprendido por la fuerza de las olas y desapareció en cuestión de segundos, pese a los intentos de varias personas por rescatarlo.

Familiares aseguran que enfrentaron demoras para obtener apoyo institucional y sostienen que la respuesta de los organismos competentes no fue inmediata.

Los padres también expresaron su preocupación por la presunta falta de coordinación entre las entidades encargadas de atender este tipo de emergencias.

Aseguran que cada hora transcurrida disminuye las posibilidades de encontrar al niño, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para reforzar las labores de búsqueda.