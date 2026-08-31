Cambios de uniformes en planteles educativos: ¿Es o no obligatorio para los estudiantes?

A partir del 1 de septiembre, los estudiantes de la Sierra y Amazonía regresan a clases para el año lectivo 2026-2027.

Con el regreso a clases en el régimen Sierra-Amazonía, una de las dudas que surge entre las familias es qué ocurre cuando una institución educativa decide cambiar su uniforme.

Según el acuerdo emitido por el Ministerio de Educación en 2025, las modificaciones deben aplicarse de manera progresiva y sin vulnerar los derechos de los estudiantes ni generar gastos innecesarios para sus familias.

¿Quiénes deben utilizar el nuevo uniforme?

Si una institución educativa establece un nuevo uniforme, este será obligatorio únicamente para los estudiantes que ingresen por primera vez al plantel, a partir del siguiente año lectivo en el que se defina dicha modificación.

En cambio, los alumnos que ya están matriculados podrán continuar utilizando el uniforme anterior. No tendrán que comprar el nuevo y podrán cambiarlo voluntariamente cuando así lo decidan.

"Esta medida busca asegurar la equidad, la inclusión y el respeto a la diversidad de situaciones económicas dentro de la comunidad educativa", se menciona en el Acuerdo.

Así será el regreso a clases en Sierra-Amazonía

Más de 1,7 millones de estudiantes y cerca de 100 000 docentes retornarán progresivamente a las aulas desde el 1 de septiembre de 2026, en más de 6 000 instituciones educativas.

El cronograma establecido por el Ministerio de Educación es:

1 de septiembre: Bachillerato e Inicial.

Bachillerato e Inicial. 2 de septiembre: Educación General Básica Superior y Preparatoria.

Educación General Básica Superior y Preparatoria. 3 de septiembre: Educación General Básica Media y Elemental.

Matrículas y traslados

Las matrículas extraordinarias estarán disponibles desde el 4 de septiembre de 2026 hasta el 28 de enero de 2027.

Mientras tanto, los traslados entre instituciones fiscales podrán realizarse desde el 14 de septiembre. Ambos procesos serán gratuitos y en línea.